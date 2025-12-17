Чому будівництво бальної зали назвали питанням національної безпеки?

Позиція Білого дому полягає в тому, що нова бальна зала має безпосередній зв'язок із безпекою президента та офіційних заходів, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

В адміністрації наголошують, що затримка або зупинка робіт може створити ризики, які не можна розкривати публічно. Саме тому уряд наполягає на продовженні будівництва навіть на тлі судових спорів.

Цікаво! У рамках розгляду справи адміністрація заявила про готовність передати суду закриті матеріали, які не можуть бути оприлюднені.

Суд наразі не ухвалив рішення про повне припинення робіт. Водночас процес розгляду справи триває, а подальші слухання мають визначити, чи були порушені права громадян.

Чому організації намагаються зупинити проєкт?

Будівництво бальної зали оскаржують організації з охорони історичної спадщини. Вони вважають, що проєкт реалізують без належних погоджень і оцінок, а також без участі Конгресу. Окремі претензії стосуються змін у структурі комплексу Білого дому, зокрема демонтажу частин Східного крила.

Жоден президент не має законного права зносити частини Білого дому без будь-якого розгляду справи – ні президент Трамп, ні президент Байден, ні будь-хто інший. І жоден президент не має законного права будувати бальну залу на державній власності, не надавши громадськості можливості висловити свою думку,

– зазначили у позові активісти.

Як змінилася вартість будівництва?

Початково проєкт бальної зали оцінювали приблизно у 300 мільйонів доларів. Однак Дональд Трамп заявив, що нині загальна вартість може зрости до 400 мільйонів, пише Bloomberg.

За його словами, це пов'язано зі змінами у масштабах та конструкції будівлі, а також із підвищеними вимогами до безпеки. Президент наголошує, що нова зала буде значно більшою, ніж планувалося спочатку, і зможе вміщувати до тисячі гостей.

Будівництво нової бальної зали / Фото Associated Press

Проєкт передбачає посилені конструкції, спеціальні вікна та сучасні системи захисту, які мають відповідати стандартам безпеки для найвищих посадових осіб.

Для чого Трампу нова бальна зала?

Трамп пояснює, що бальна зала потрібна для проведення великих офіційних подій, зокрема інавгурацій, державних та міжнародних заходів. На його думку, це дозволить уникнути залежності від погодних умов і підвищити рівень контролю під час масових зібрань.

Президент також зазначає, що нинішні простори Білого дому не розраховані на події такого масштабу, через що адміністрація змушена використовувати тимчасові конструкції або зовнішні майданчики.

Що відбувається з проєктом зараз?