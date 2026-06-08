Як тепер обрати орган будівельного контролю через ЦНАП?

Нову можливість запровадили після урядового рішення, ухваленого наприкінці квітня, повідомило Міністерства розвитку громад.

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Тепер під час подання документів через ЦНАП заявник може сам вирішити, який орган перевірятиме та опрацьовуватиме його звернення.

Для цього до системи додали нове обов'язкове поле – "Орган, якому надсилається документ". Саме там потрібно вказати, кому надсилати документи для подальшого розгляду.

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На вибір доступні два варіанти:

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ);

орган державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні (ОМС), який має відповідні повноваження за місцем розташування об'єкта.

Після цього Єдина державна електронна система у сфері будівництва перевіряє, чи відповідає обраний орган адресі об'єкта. Якщо дані вказані правильно, документи автоматично передаються на розгляд.

Скористатися новим механізмом уже можна для низки послуг, пов'язаних з об'єктами класу наслідків СС1, тобто з незначними наслідками. Зокрема, це стосується повідомлень про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесення змін до таких документів і їх скасування.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що нововведення не змінює чинний порядок у сфері будівництва та не впливає на повноваження місцевих органів контролю. Водночас замовники отримують додаткову можливість самостійно обирати, до якого органу звертатися за послугою.

Також у майбутньому аналогічну функцію планують додати під час подання документів через Дію для об'єктів класів наслідків СС1 та СС2.

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