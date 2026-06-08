Как теперь выбрать орган строительного контроля через ЦНАП?

Новую возможность ввели после правительственного решения, принятого в конце апреля, сообщило Министерства развития общин.

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Теперь при подаче документов через ЦНАП заявитель может сам решить, какой орган будет проверять и обрабатывать его обращение.

Для этого в систему добавили новое обязательное поле – "Орган, которому направляется документ". Именно там нужно указать, кому отправлять документы для дальнейшего рассмотрения.

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На выбор доступны два варианта:

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ);

орган государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне (ОМС), который имеет соответствующие полномочия по месту расположения объекта.

После этого Единая государственная электронная система в сфере строительства проверяет, соответствует ли выбранный орган адресу объекта. Если данные указаны правильно, документы автоматически передаются на рассмотрение.

Воспользоваться новым механизмом уже можно для ряда услуг, связанных с объектами класса последствий СС1, то есть с незначительными последствиями. В частности, это касается сообщений о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объекта к эксплуатации, внесения изменений в такие документы и их отмены.

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что нововведение не меняет действующий порядок в сфере строительства и не влияет на полномочия местных органов контроля. В то же время заказчики получают дополнительную возможность самостоятельно выбирать, в какой орган обращаться за услугой.

Также в будущем аналогичную функцию планируют добавить при подаче документов через Дію для объектов классов последствий СС1 и СС2.

Как правительство упростило правила для застройщиков?

Кабмин запустил новый этап упрощения правил в строительстве, который должен изменить условия для застройщиков. Правительство обещает сократить сроки согласований и убрать барьеры, что годами тормозили запуск проектов.

Среди ключевых нововведений – изменения в сфере публичных закупок. Для проектов за бюджетные средства вводят механизм рамочных соглашений. Он позволяет заранее отобрать подрядчиков и не проводить отдельные тендеры для каждого объекта.