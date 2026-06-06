Сколько стоит "коробка" дома в 2026 году

Об этом, сколько в 2026 году стоит построить дом, рассказал в инстаграме специалист по проектированию и строительству жилья Алексей Куцанив.

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Алексей Куцанив отмечает, что в 2026 году наибольшая часть расходов при возведении частного дома приходится именно на строительство "коробки" – фундамента, стен и крыши. Именно эти работы формируют основу будущего жилья еще до начала внутреннего ремонта.

По его словам, средняя стоимость возведения "коробки" сейчас составляет около 395 долларов за квадратный метр. Если речь идет о доме площадью примерно 200 квадратных метров, общая сумма может достигать около 77 тысяч долларов или даже больше.

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Отдельно к проекту обычно добавляют террасу и крыльцо. В среднем их площадь составляет еще около 30 квадратных метров. Такие конструкции обходятся дешевле, ведь не требуют полноценного возведения стен – фактически речь идет только о фундаменте и накрытии.

По словам Алексея Куцанива, обустройство террасы и крыльца потребует еще примерно 6,6 тысяч долларов.

Таким образом, общая стоимость возведения базовой "коробки" частного дома может достигать около 83,6 тысяч долларов. Речь идет только об основных конструкциях дома – фундамент, стены и крыша. В эту сумму не входят установка окон, систем отопления, инженерных коммуникаций и внутренние отделочные работы.

На конечную сумму также влияют:

тип фундамента;

материалы для стен;

сложность проекта;

форма крыши;

регион строительства;

стоимость работы строительных бригад.

Стоимость фундамента зависит не только от материалов

Самым дешевым вариантом фундамента для частного дома считается ленточный мелкозаглубленный фундамент в 2026 году считают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его часто выбирают для небольших домов на стабильных почвах, ведь такой тип основы требует меньше бетона и арматуры.

В то же время окончательная цена зависит не только от типа фундамента, но и от особенностей участка, уровня грунтовых вод, рельефа и веса будущего дома. Если почва сложная или дом будет иметь несколько этажей, расходы на основу могут существенно возрасти.

Специалисты также советуют не экономить на геологических исследованиях участка, ведь ошибки на этапе закладки фундамента могут привести к значительно более дорогим ремонтам в будущем.