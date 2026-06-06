Скільки коштує "коробка" будинку у 2026 році

Про це, скільки у 2026 році коштує побудувати будинок, розповів в інстаграмі фахівець з проєктування та будівництва житла Олексій Куцанів.

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Олексій Куцанів зазначає, що у 2026 році найбільша частина витрат під час зведення приватного будинку припадає саме на будівництво "коробки" – фундаменту, стін і даху. Саме ці роботи формують основу майбутнього житла ще до початку внутрішнього ремонту.

За його словами, середня вартість зведення "коробки" нині становить близько 395 доларів за квадратний метр. Якщо йдеться про будинок площею приблизно 200 квадратних метрів, загальна сума може сягати близько 77 тисяч доларів або і більше.

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Окремо до проєкту зазвичай додають терасу та ґанок. У середньому їхня площа становить ще близько 30 квадратних метрів. Такі конструкції обходяться дешевше, адже не потребують повноцінного зведення стін – фактично йдеться лише про фундамент та накриття.

За словами Олексія Куцаніва, облаштування тераси та ґанку потребуватиме ще приблизно 6,6 тисячі доларів.

Таким чином, загальна вартість зведення базової "коробки" приватного будинку може сягати близько 83,6 тисячі доларів. Йдеться лише про основні конструкції будинку – фундамент, стіни та дах. У цю суму не входять встановлення вікон, систем опалення, інженерних комунікацій і внутрішні оздоблювальні роботи.

На кінцеву суму також впливають:

тип фундаменту;

матеріали для стін;

складність проєкту;

форма даху;

регіон будівництва;

вартість роботи будівельних бригад.

Вартість фундаменту залежить не лише від матеріалів

Найдешевшим варіантом фундаменту для приватного будинку у 2026 році вважають стрічковий мілкозаглиблений фундамент. Його часто обирають для невеликих будинків на стабільних ґрунтах, адже такий тип основи потребує менше бетону та арматури.

Водночас остаточна ціна залежить не лише від типу фундаменту, а й від особливостей ділянки, рівня ґрунтових вод, рельєфу та ваги майбутнього будинку. Якщо ґрунт складний або будинок матиме кілька поверхів, витрати на основу можуть суттєво зрости.

Фахівці також радять не економити на геологічних дослідженнях ділянки, адже помилки на етапі закладання фундаменту можуть призвести до значно дорожчих ремонтів у майбутньому.