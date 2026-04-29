Що саме змінюється для забудовників?

Уряд ухвалив пакет рішень, щоб пришвидшити будівництво і відбудову житла, інфраструктури та соціальних об'єктів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Серед ключових нововведень – зміни у сфері публічних закупівель. Для проєктів за бюджетні кошти запроваджують механізм рамкових угод. Він дозволяє заздалегідь відібрати підрядників і не проводити окремі тендери для кожного об'єкта.

Результатом має бути суттєве скорочення строків процедур і швидший запуск відбудови житла, інфраструктури та соціальних об'єктів,

– наголосила Свириденко.

Як змінять ціни й правила роботи ринку?

Окремі зміни стосуються формування вартості будівництва. Кошториси мають враховувати реальні ринкові ціни та фактичні витрати, зокрема оплату праці.

Важливо! Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій, раніше у кошторисах закладали занижені зарплати, які не відповідали ринку. Під час розрахунків за виконані роботи фактичні витрати на оплату праці також не враховували. Тепер кошторисна зарплата буде в діапазоні близько 30 тисяч – 60 тисяч гривень, що ближче до реальних ринкових показників у будівництві.

Паралельно запускають електронну базу цін на будівельні матеріали. Вона стане орієнтиром для розрахунків і допоможе уніфікувати підходи до формування кошторисів у державних проєктах.

Також уряд оновив правила забудови на приаеродромних територіях і узгодив роботу органів, які видають дозволи. Це має прибрати суперечності під час погоджень і спростити проходження процедур.

Крім того, забудовники зможуть оскаржити відмову у видачі містобудівних умов. Якщо її визнають необґрунтованою, рішення переглянуть, а проєкт не блокуватимуть без підстав.

Чи вплине це на швидкість відбудови?

Пакет рішень є частиною змін у сфері містобудування, спрямованих на спрощення процедур і зменшення затримок. Уряд робить ставку на швидкість ухвалення рішень і зрозумілі правила для учасників ринку.

Підприємці часто говорять про затягнуті строки та відсутність реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт. Запроваджуємо експериментальний механізм – замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, у місцевому органі ДАБК чи в ДІАМ. Мета – створити альтернативу в системі й пришвидшити отримання документів,

– написала у соцмережах Юлія Свириденко.

Завдяки новим механізмам забудовники зможуть швидше проходити погодження, обирати зручний орган для отримання послуг і не витрачати час на дублювання процедур. Це скоротить шлях від підготовки документів до початку будівництва.

Які нові правила будівництва запровадили в Україні?

Для будинків площею до 200 квадратних метрів діють спрощені умови будівництва. Для початку робіт достатньо схеми намірів, яку розробляє сертифікований архітектор і вносить до електронної системи. Самостійно подати документи більше не можна.

Будинки площею до 500 квадратних метрів теж зводять за спрощеною процедурою, але лише як індивідуальні, садові або дачні об'єкти. Для цього потрібно отримати будівельний паспорт, який визначає основні параметри забудови ділянки.