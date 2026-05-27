От чего зависит стоимость фундамента?

В 2026 году бетон марки М250 – М350 стоит в среднем 3500–5200 гривен за кубометр, а арматура – примерно 32 – 48 тысяч гривен за тонну, сообщает платформа Price.ua.

Отдельно оплачиваются земляные работы, доставка бетона, монтаж опалубки и армирование. Копка траншей стоит от 500 до 1000 гривен за кубометр, монтаж опалубки – около 200 – 600 гривен за квадратный метр, а армирование фундамента – от 12 до 25 тысяч гривен за тонну.

Столбчатый фундамент остается одним из самых дешевых вариантов для легких сооружений. Зато плитный фундамент считается самым дорогим из-за больших затрат бетона и арматуры. Ленточный фундамент в большинстве случаев называют средним по стоимости решением для частных домов.

Для дома площадью 100 – 120 квадратных метров средняя стоимость фундамента в 2026 году составляет примерно 180 – 450 тысяч гривен в зависимости от типа конструкции и условий участка.

На конечную цену влияют площадь дома, сложность рельефа, уровень грунтовых вод и потребность в спецтехнике. Поэтому два одинаковых по размерам ленточные фундаменты могут отличаться в цене более чем на 100 тысяч гривен.

Какой фундамент выгоднее для разных грунтов?

Для частного строительства чаще всего используют ленточный, плитный, столбчатый и свайный фундаменты. Они отличаются не только конструкцией, но и тем, для каких грунтов и типов домов подходят.

Для плотных и стабильных грунтов чаще всего выбирают ленточный фундамент. Он выглядит как сплошная бетонная лента под несущими стенами дома и подходит для кирпичных, бетонных и газобетонных домов. Ленточный фундамент часто называют одним из самых практичных вариантов для частного строительства.

На слабых, влажных и пучинистых грунтах чаще рекомендуют плитный фундамент. Это монолитная бетонная плита под всем домом, которая равномерно распределяет нагрузку и уменьшает риск неравномерного проседания конструкции.

Свайный фундамент используют на участках с высокими грунтовыми водами, сложным рельефом или нестабильным грунтом. Его главное преимущество – меньший объем земляных работ и возможность строительства на проблемных участках.

Для дач, гаражей и небольших каркасных домов часто выбирают столбчатый фундамент. Он состоит из отдельных опор в точках наибольшей нагрузки и требует меньше материалов. В то же время такой тип фундамента не рекомендуют для тяжелых кирпичных домов из-за большой нагрузки на основание.

Стоит ли выбирать самый дешевый вариант?

Ошибки при выборе фундамента могут привести к трещинам в стенах, проседания и деформации дома. Именно поэтому перед строительством советуют проводить геологическое исследование участка, чтобы определить тип почвы, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

Экономия на бетоне, армировании или подготовке основания часто увеличивает расходы уже после завершения строительства. На проблемных почвах дороже плитный фундамент иногда помогает избежать значительно более дорогого ремонта в будущем.

