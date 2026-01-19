Чем отличаются газоблок и пеноблок?

Оба материала выглядят почти одинаково, однако их внутреннее строение разное, пишет 24 Канал.

У газоблоке воздушные поры мелкие, одинакового размера и равномерно распределены по всему блоку. Это напоминает плотную губку с одинаковыми отверстиями, через которую тепло проходит медленнее.

У пеноблоке поры крупнее и расположены хаотично, пишет магазин строительных материалов "Старте". Из-за этого теплопотери могут быть выше, особенно если материал имеет большую плотность.

Как способ производства влияет на тепло?

Газоблок изготавливают в специальных автоклавах под высоким давлением и температурой. Такая технология делает его структуру более стабильной и предсказуемой, а теплоизоляционные свойства более эффективными.

Пеноблок производят более простым способом, без автоклавной обработки, путем смешивания бетона с пеной. Это делает материал дешевле, но в то же время менее однородным по качеству и теплопроводности.

Почему газоблок считают теплее?

Важно! Для строительства жилых домов лучше выбрать газоблок, поскольку он прочнее, имеет стабильные размеры и обеспечивает долговечность конструкции.

Через мелкие и равномерные поры газоблок лучше удерживает тепло внутри дома. Воздух в этих порах работает как естественный утеплитель, который замедляет охлаждение стен, пишет база строительных материалов "Куб".

Пеноблок также имеет теплоизоляционные свойства, но они сильно зависят от плотности материала и качества производства. Чем плотнее пеноблок, тем хуже он сохраняет тепло.

Важна ли толщина стены для тепла?

Толщина стены напрямую влияет на температуру в помещении. Чтобы достичь такого же уровня теплоизоляции, стену из пеноблока обычно нужно делать толще.

Стена из газоблока может быть тоньше, но при этом сохранять тепло так же хорошо. Это означает, что с газоблоком можно сэкономить пространство внутри дома.

Что еще влияет на выбор материала?

Кроме тепла, важными являются прочность и устойчивость к влаге. Газоблок обычно крепче и лучше подходит для несущих стен. Пеноблок чаще используют для перегородок или хозяйственных построек. Окончательный выбор зависит от бюджета, климата и типа здания.

Из чего лучше строить дом?