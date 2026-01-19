Чим відрізняються газоблок і піноблок?

Обидва матеріали виглядають майже однаково, проте їхня внутрішня будова різна, пише 24 Канал.

У газоблоку повітряні пори дрібні, однакового розміру та рівномірно розподілені по всьому блоку. Це нагадує щільну губку з однаковими отворами, через яку тепло проходить повільніше.

У піноблоку пори більші та розташовані хаотично, пише магазин будівельних матеріалів "Старті". Через це тепловтрати можуть бути вищими, особливо якщо матеріал має велику щільність.

Як спосіб виробництва впливає на тепло?

Газоблок виготовляють у спеціальних автоклавах під високим тиском і температурою. Така технологія робить його структуру більш стабільною та передбачуваною, а теплоізоляційні властивості більш ефективними.

Піноблок виробляють простішим способом, без автоклавної обробки, шляхом змішування бетону з піною. Це робить матеріал дешевшим, але водночас менш однорідним за якістю та теплопровідністю.

Порівняння матеріалів газоблоку та піноблоку / Фото "Старті"

Чому газоблок вважають теплішим?

Важливо! Для будівництва житлових будинків краще обрати газоблок, оскільки він міцніший, має стабільні розміри та забезпечує довговічність конструкції.

Через дрібні та рівномірні пори газоблок краще утримує тепло всередині будинку. Повітря в цих порах працює як природний утеплювач, який уповільнює охолодження стін, пише база будівельних матеріалів "Куб".

Піноблок також має теплоізоляційні властивості, але вони сильно залежать від щільності матеріалу та якості виробництва. Чим щільніший піноблок, тим гірше він зберігає тепло.

Чи важлива товщина стіни для тепла?

Товщина стіни безпосередньо впливає на температуру в приміщенні. Щоб досягти такого ж рівня теплоізоляції, стіну з піноблока зазвичай потрібно робити товстішою.

Стіна з газоблоку може бути тоншою, але при цьому зберігати тепло так само добре. Це означає, що з газоблоком можна зекономити простір всередині будинку.

Що ще впливає на вибір матеріалу?

Окрім тепла, важливими є міцність і стійкість до вологи. Газоблок зазвичай міцніший і краще підходить для несучих стін. Піноблок частіше використовують для перегородок або господарських будівель. Остаточний вибір залежить від бюджету, клімату та типу будівлі.

