Какая высота потолка считается минимально допустимой для жилья?

Минимально допустимой высотой потолка для жилых помещений в Украине считают 2,5 метра, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Такой показатель позволяет без ограничений размещать стандартную мебель, осветительные приборы и обеспечивает базовую циркуляцию воздуха. Именно высота 2,5 метра является типичной для значительной части многоквартирных домов старого жилого фонда

Меньшие показатели могут создавать ощущение тесноты и негативно влиять на комфорт пребывания в помещении.

Какая высота потолка считается оптимальной для частного дома?

Оптимальной считается высота потолка от 2,8 до 3 метров, отмечают в строительной компании. Такой диапазон считается наиболее сбалансированным для комфорта, естественного освещения и расходов на отопление.

Современные планировки с высоким потолком / Фото Pexels

Важно! В современных частных домах часто встречается высота 2,6 или 2,7 метра, однако именно показатель, близкий к 3 метрам, создает ощущение простора и позволяет реализовывать сложные дизайнерские решения без существенного роста эксплуатационных расходов.

Какие стандарты высоты потолка характерны для квартир?

В большинстве многоквартирных домов стандартная высота потолка составляет от 2,5 до 2,7 метра. В новостройках этот показатель постепенно увеличивается и часто достигает 2,75 или 2,85 метра. Это объясняется спросом на более просторное жилье и необходимостью обеспечить лучший уровень естественного освещения.

Интересно! В странах ЕС минимальная высота потолка составляет 2,4 метра, но обычно застройщики ориентируются на высоту около 2,8 метра и выше для комфортного проживания.

Когда высота потолка считается повышенной или премиальной?

Высота потолка от 3,2 метра обычно относится к сегменту жилья повышенного комфорта. Такие параметры используют в домах с большими окнами, двухуровневыми пространствами или индивидуальными архитектурными решениями.

Помещение с двухуровневым пространством / Фото Pexels

В то же время увеличение высоты потолка непосредственно влияет на стоимость строительства, отопления и содержания жилья, поэтому этот вариант чаще всего выбирают для проектов с расчетом на больший бюджет.

