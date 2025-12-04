Спрос на строительство из газоблока вырос, поскольку большинство семей ищут вариант, который позволит сэкономить на строительстве и дальнейшем отоплении, пишет 24 Канал со ссылкой на строительные компании.

Сколько стоит дом из газоблока в 2025 году?

Средняя стоимость строительства составляет от 17 000 до 23 000 гривен за квадратный метр. Расчет зависит от площади дома, количества этажей, сложности проекта и выбора отделки. Одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров обычно стоит от 1,7 миллиона гривен.

В строительной компании "Новый Дом" отмечают, что смета формируется на основе стоимости всех строительных работ:

фундамент – 480 тысяч гривен;

строительство коробки – 600 тысяч гривен;

кровельные работы – 276 тысяч гривен;

фасадные работы – 410 тысяч гривен.

Как изменилась стоимость материалов в 2025 году?

В 2025 году газоблок стоит от 2 200 до 2 900 гривен за кубометр, в зависимости от марки и производителя. Для стандартного дома нужно от 40 кубометров, поэтому только стеновой материал обойдется от 88 тысяч гривен.

Вместе с кровельными материалами, фасадом, утеплением и окнами общая стоимость материалов составляет от 400 тысяч до 650 тысяч гривен. К этому добавляются расходы на клей, армирование и дополнительные конструктивные элементы.

Важно! Подведение коммуникаций в 2025 году стоят от 80 тысяч до 200 тысяч гривен, в зависимости от расположения участка и сложности подключения.

Как плотность газоблока влияет на качество и стоимость дома?

Плотность газоблока определяет прочность и теплоизоляционные свойства стен. Чаще всего в строительстве используют материалы марок D300, D400, D500 и D600, отмечают на сайте строительных материалов.

Газоблоки с меньшей плотностью, например D300 и D400, обеспечивают лучшую теплоизоляцию. Это позволяет уменьшить расходы на отопление, но такие блоки менее прочные и требуют тщательного проектирования дома.

D500 и D600 более прочные и подходят для несущих стен, особенно в двухэтажных домах. Они дороже, однако дают большую стабильность конструкции и меньшую потребность в дополнительном армировании.

Обратите внимание! Разница в выборе плотности может изменить конечную стоимость проекта на 10-18%, влияя как на бюджет материалов, так и на технологию строительства.

Из какого материала лучше возвести дом?