Какие основные расходы при оформлении дарственной?
Договор дарения нужно оформить и зарегистрировать в государственных органах, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.
Основные расходы обычно это:
- Нотариальные услуги. Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен.
- Государственная пошлина. Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры.
- Оценка имущества. Нужна для определения базы налогообложения. Стоимость оценки – 1000 гривен, может увеличиться в зависимости от типа и размера квартиры.
Если договор дарения оформляется между близкими родственниками – налоги не начисляются.
Для всех остальных лиц налоги следующие:
- НДФЛ – 5% от стоимости квартиры;
- военный сбор – 5%;
Сколько стоит нотариальное удостоверение?
Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора дарения составляет примерно 1% от стоимости квартиры. Отдельно нотариус взимает плату за свои услуги, которая зависит от сложности договора, отмечают в агентствах недвижимости.
Важно! Если однокомнатная квартира стоит 67 тысяч долларов, то 1% от стоимости составляет около 29 тысяч гривен. Еще стоит учитывать налоги 5% – это около 140 тысяч гривен. Хотя нотариальные услуги и оценка имущества не превышают 10 тысяч гривен.
Как сэкономить на оформлении дарственной?
Льготы действуют для близких родственников – в этом случае налоги минимальны или отсутствуют. Регистрацию можно проходить через онлайн-сервисы, что сокращает время и дополнительные расходы. Также стоит сравнивать тарифы нотариусов и оценщиков, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Чем дарственная отличается от завещания?
Главная разница между дарственной и завещанием в том, что наследование наступает лишь после смерти владельца. Также следует учитывать, что наследник может получить не все имущество, если существуют лица, которые имеют право на обязательную долю.
Зато по договору дарения недвижимость переходит в собственность сразу после его заключения. Вернуть дар или отменить дарственную в одностороннем порядке невозможно, а другие наследники не имеют права претендовать на подаренное жилье.