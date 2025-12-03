Какие основные расходы при оформлении дарственной?

Договор дарения нужно оформить и зарегистрировать в государственных органах, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Основные расходы обычно это:

Нотариальные услуги . Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен.

. Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен. Государственная пошлина . Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры.

. Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры. Оценка имущества. Нужна для определения базы налогообложения. Стоимость оценки – 1000 гривен, может увеличиться в зависимости от типа и размера квартиры.

Если договор дарения оформляется между близкими родственниками – налоги не начисляются.

Для всех остальных лиц налоги следующие:

НДФЛ – 5% от стоимости квартиры;

военный сбор – 5%;

Сколько стоит нотариальное удостоверение?

Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора дарения составляет примерно 1% от стоимости квартиры. Отдельно нотариус взимает плату за свои услуги, которая зависит от сложности договора, отмечают в агентствах недвижимости.

Важно! Если однокомнатная квартира стоит 67 тысяч долларов, то 1% от стоимости составляет около 29 тысяч гривен. Еще стоит учитывать налоги 5% – это около 140 тысяч гривен. Хотя нотариальные услуги и оценка имущества не превышают 10 тысяч гривен.

Как сэкономить на оформлении дарственной?

Льготы действуют для близких родственников – в этом случае налоги минимальны или отсутствуют. Регистрацию можно проходить через онлайн-сервисы, что сокращает время и дополнительные расходы. Также стоит сравнивать тарифы нотариусов и оценщиков, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Чем дарственная отличается от завещания?