Как супруги восстановили дом?

Владелица Арина рассказала на своей странице в соцсетях, что три года назад они с мужем купили старый дом в селе.

По ее словам, состояние дома было настолько плохим, что его проще было бы снести. Несмотря на это, супруги решили взяться за капитальный ремонт.

Для начала мы думали, что просто побелим и будем использовать дом как временное жилье,

– поделилась Арина в видео.

За три года владельцы заменили перекрытия, потолок, пол, двери, окна и электричество. Внутри дома также убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в части помещений еще продолжается, однако комнаты уже постепенно обустраивают и оформляют в светлых бело-зеленых оттенках.

В доме появилась новая мебель, текстиль, книжные полки и декоративные элементы. Арина также показала кухню и столовую после обновления. В помещении установили холодильник, плиту, вытяжку и раковину, а для хранения вещей обустроили открытые полки. Интерьер сделали минималистичным, без большого количества декора.

Изменения коснулись и территории возле дома. Супруги положили брусчатку, установили новый забор, высадили молодые деревья и засеяли газон. По словам блогера, местные жители приходят посмотреть на результат ремонта и то, как изменился когда-то заброшенный участок.

Что пишут в комментариях?

Под видео пользователи активно обсуждали переезд молодой пары в село. Часть комментаторов удивлялась, почему молодые люди решили жить в местности без большого количества работы и развитой инфраструктуры.

Арина объяснила, что они работают онлайн, поэтому не привязаны к конкретному городу. По словам девушки, жизнь в селе не повлияла на их работу и привычный ритм.

Также пользователи соцсетей обратили внимание, что супругам удалось сохранить атмосферу старой сельской хаты, но одновременно сделать жилье более современным и комфортным.

В комментариях также появились истории других людей, которые занимались восстановлением старых домов. Одна из женщин написала, что после года ремонта похожего дома поняла: дешевле было бы все снести и построить новый дом. В ответ Арина пошутила, что они уже завершили основные работы, поэтому думать о сносе поздно.

Почему другая женщина пожалела о переезде в село?

Анна после продажи городской квартиры купила дом в селе, но со временем поняла, что переплатила и получила больше проблем, чем ожидала. Теперь она советует выбирать дома без ремонта или строить жилье с нуля, ведь переработка старого дома оказалась сложнее и дороже.