Об этом он сказал в программе NBC News "Meet the Press", которую цитирует Reuters.
Какую цель преследовал стрелок в Вашингтоне?
Похоже, что он на самом деле имел целью нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента,
– сказал он.
Бланш также рассказал, что подозреваемый, вероятно, добрался до Вашингтона поездом, преодолев маршрут через Лос-Анджелес и Чикаго.
Ожидается, что 27 апреля ему официально объявят подозрение в федеральном суде. Речь идет об обвинении в нападении на федерального служащего и применении огнестрельного оружия с намерением убийства.
Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что стрельба, которая произошла в отеле Washington Hilton, выглядит максимально странно и непонятно по многим причинам. Это событие проводится ежегодно и меры безопасности точно должны были проводиться.
Что известно о покушении на Трампа?
25 апреля в Вашингтоне во время мероприятия с Дональдом Трампом произошла стрельба, нападающего задержали. Трампа оперативно эвакуировали.
Американский лидер подчеркнул, что секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.
Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами. Сам он признал, что хотел стрелять по чиновникам, хоть и не назвал конкретно Трампа.