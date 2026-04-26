Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что это должно установить следствие, ведь вытекает много нюансов.

Странные детали вокруг "покушения" на Трампа

По мнению политолога, стрельба, которая произошла в отеле Washington Hilton, выглядит максимально странно и непонятно по многим причинам. Он указал на то, что это мероприятие является ежегодным, то есть было запланировано. Трамп не оказался там случайно, это не была встреча где-то посреди улицы. То есть проводилась работа по безопасности, соответствующая подготовка.

Есть видео с камер наблюдения как этот школьный учитель, вооруженный до зубов, просто пробегает между работниками Секретной службы, и только потом вдогонку они начинают стрелять. Я не сторонник конспирологических теорий, но в этой ситуации все выглядит чрезвычайно странно,

– считает Несвитайлов.

По словам эксперта-международника, теория о том, что это спланированная пиар-акция Дональдом Трампом будет пользоваться популярностью. Ведь, как отметил Несвитайлов, у американского президента пока ситуация с рейтингами плохая. Поэтому надо вызвать единение. Как известно, война в Иране, которую продолжает Трамп, среди американского общества поддержки не вызывает.

Даже если это покушение не организовали, то допустили, чтобы оно произошло для того, чтобы повысить Трампу рейтинг. Или мы должны принять ту действительность, что Секретная служба президента США состоит из абсолютных невежд, которые не умеют выполнять свои обязанности,

– озвучил Несвитайлов.

Политолог обратил внимание и на странные слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая накануне этого мероприятия озвучила, что на этом ужине корреспондентов "будет весело и будут выстрелы". По словам Несвитайлова, еще только добавляет странности вокруг этого случая в отеле Washington Hilton.

"Прямых доказательств, что это была постанова – нет, но складывается стойкое впечатление и на это указывает много фактов, что это может быть именно постанова. Такие мероприятия планируются за месяцы, Секретная служба согласно протоколу неделями должна следить за этим отелем, знать все входы и выходы, а все, кто туда заселяется, должны проходить дополнительный контроль, потому что это же событие с участием первых лиц государства", – подчеркнул Несвитайлов.

К сведению! Возле отеля Washington Hilton в 1981 году была попытка убить тогдашнего лидера США Рональда Рейгана. Это произошло через два месяца после того как он вступил в должность президента. Покушение совершил Джон Гинкли-младший, он выстрелил шесть раз. Тогда Рейган и его сопровождающие получили ранения.

