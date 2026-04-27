Коул Аллен был разочарован изменениями во внешней политике США. Об этом пишет New York Post.

Смотрите также "Я не насильник": Трамп отругал журналистку, которая зачитала записку стрелка в Washington Hilton

Что известно об отношении нападающего к Украине?

Подозреваемый в стрельбе во время мероприятия для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне Коул Аллен активно поддерживал Украину и резко критиковал политику США относительно войны.

По данным издания, мужчина регулярно публиковал сообщения в соцсети BlueSky, где распространял сборы средств для украинских бригад и студентов, а также негативно реагировал на уменьшение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Его риторика становилась все более радикальной на фоне изменений во внешней политике США, в частности относительно конфликта на Ближнем Востоке.

В своих сообщениях он резко высказывался в отношении представителей администрации Дональда Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, обвиняя их в отказе от поддержки Украины. Отдельные посты касались международных договоренностей, которые он трактовал как уступки оппонентам США.

Подозреваемый использовал никнейм Coldforce и оставил манифест, в котором объяснял свои мотивы и резко осуждал политику администрации. В тексте он, в частности, заявлял, что действующая власть, по его мнению, "перешла черту" и не подлежит прощению. Он, в частности, выражал убеждение, что бездействие в ситуации с войной является соучастием.

Известно, что правоохранители готовят обвинения за использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального служащего. Расследование продолжается.

Что известно о стрельбе на вечере с Трампом?

В Вашингтоне вечером 25 апреля во время мероприятия с участием Дональда Трампа раздались выстрелы. Инцидент произошел во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, после чего президента, первую леди и членов администрации срочно эвакуировали. На место сразу прибыли сотрудники Секретной службы США.

После стрельбы Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что ситуацию быстро взяли под контроль, а правоохранители сработали эффективно. Мероприятие решили перенести на другую дату, одновременно, по словам президента, все присутствующие, в частности Мелания Трамп и Джей Ди Вэнс, не пострадали.

Стрелка оперативно задержали – им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По предварительным данным, он действовал самостоятельно. Известно, что мужчина работал преподавателем и ранее получал награды на работе.

В результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы, однако его жизни ничего не угрожает.