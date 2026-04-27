Коул Аллен був розчарований змінами у зовнішній політиці США. Про це пише New York Post.

Що відомо про ставлення нападника до України?

Підозрюваний у стрілянині під час заходу для кореспондентів Білого дому у Вашингтоні Коул Аллен активно підтримував Україну та різко критикував політику США щодо війни.

За даними видання, чоловік регулярно публікував дописи у соцмережі BlueSky, де поширював збори коштів для українських бригад і студентів, а також негативно реагував на зменшення підтримки Києва з боку Вашингтона. Його риторика ставала дедалі радикальнішою на тлі змін у зовнішній політиці США, зокрема щодо конфлікту на Близькому Сході.

У своїх повідомленнях він різко висловлювався щодо представників адміністрації Дональда Трампа, а також віцепрезидента Джей Ді Венса, звинувачуючи їх у відмові від підтримки України. Окремі пости стосувалися міжнародних домовленостей, які він трактував як поступки опонентам США.

Підозрюваний активно критикував Трампа та владу за бездіяльність, зокрема у відношенні до України:

Підозрюваний використовував нікнейм Coldforce і залишив маніфест, у якому пояснював свої мотиви та різко засуджував політику адміністрації. У тексті він, зокрема, заявляв, що чинна влада, на його думку, "перейшла межу" і не підлягає прощенню. Він, зокрема, висловлював переконання, що бездіяльність у ситуації з війною є співучастю.

Публікації, в яких нападник засуджував Трампа та його команду:

Відомо, що правоохоронці готують обвинувачення за використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального службовця. Розслідування триває.

Що відомо про стрілянину на вечорі з Трампом?

У Вашингтоні ввечері 25 квітня під час заходу за участю Дональда Трампа пролунали постріли. Інцидент стався під час вечері кореспондентів Білого дому в готелі Washington Hilton, після чого президента, першу леді та членів адміністрації терміново евакуювали. На місце одразу прибули співробітники Секретної служби США.

Після стрілянини Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що ситуацію швидко взяли під контроль, а правоохоронці спрацювали ефективно. Захід вирішили перенести на іншу дату, водночас, за словами президента, всі присутні, зокрема Меланія Трамп та Джей Ді Венс, не постраждали.

Стрільця оперативно затримали – ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. За попередніми даними, він діяв самостійно. Відомо, що чоловік працював викладачем і раніше отримував відзнаки на роботі.

Унаслідок стрілянини поранення дістав офіцер Секретної служби, однак його життю нічого не загрожує.