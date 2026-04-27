У неділю, 26 квітня, Дональд Трамп взяв участь у програмі "60 хвилин". Під час інтерв'ю ведуча Нора О'Доннел процитувала уривки з записів Аллена. Реакція президента США виявилося різкою.

Як Трамп відреагував на маніфест підозрюваного у замаху на нього?

У фрагменті, який зачитала журналістка, йшлося: "Я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику заплямовувати мене своїми злочинами".

Хоча цей уривок не містив згадок імені Трампа, американський лідер сильно обурився. Він назвав зміст записів підозрюваного "вигадками хворої людини", які не мають до нього жодного стосунку. Також президент заявив, що повністю виправданий.

Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Даруйте, я не педофіл,

– наголосив політик.

Він також присоромив журналістку за те, що вона зачитала маніфест у програмі "60 хвилин". "Ви – ганьба", – сказав Трамп, звертаючись до О'Доннел.

Довідка: Ймовірно, президент США сприйняв слова підозрюваного на свій рахунок. Ім'я Трампа фігурує у скандалі навколо фінансиста і сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. "Файли Епштейна" містили свідчення щодо звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки.



Загалом у різні роки десятки жінок заявляли про домагання, поцілунки або насильницькі дотики з боку Трампа. У 2023 році його визнали винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол.

25 квітня у готелі Washington Hilton проходила урочиста вечеря за участі адміністрації Дональда Трампа та журналістів Білого дому.

Раптово під час заходу пролунали постріли. Президента, його дружину та інших чиновників негайно евакуювали, а чоловіка, який відкрив вогонь затримали.

Нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Каліфорнії.

Пізніше у Білому домі розповіли, що дописи Аллена у соцмережах містили значну кількість антитрампівських та антихристиянських висловлювань.

Також стало відомо, що стрілець напередодні стрілянини відправив родині листа, у якому зізнався, що планує розстріляти адміністрацію Трампа. Родина Аллена за кілька хвилин до початку стрілянини передала зміст цього маніфесту поліції.