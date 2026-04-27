Про це повідомляє CBS News.

Як Трамп відреагував на стрілянину?

В ніч на 26 квітня (за київським часом) президент США, перша леді, віцепрезидент, члени Кабінету та понад 2500 гостей зібралися на заході в готелі Washington Hilton у Вашингтоні. Однак після того, як пролунали постріли, Дональда Трампа евакуювали.

Журналісти зазначають, що інцидент стався в тому самому готелі, де 45 років тому Джон Гінклі здійснив замах на президента Рональда Рейгана.

Я не хвилювався. Я розумію життя. Ми живемо в божевільному світі,

– прокоментував сам Трамп.

Американський лідер також згадав про вираз обличчя першої леді Меланії: за його словами, вона виглядала дуже засмученою через те, що сталося.

Звісно, хто б не злякався в такій ситуації? На той момент, думаю, вона вже зрозуміла, що це був радше постріл, а не звук від підноса,

– пояснив він.

За словами Трампа, спочатку він не сприйняв шум як серйозну загрозу, але згодом стало зрозуміло, що йдеться не про звичайний гамір у залі, а про справжню небезпеку. Він зазначив, що просив охоронців зачекати з евакуацією, щоб побачити, що сталося.

Цікаво! Політолог Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу зазначив, що чимало деталей стрілянини у готелі виглядають дивно. Передусім варто пам'ятати, що ця подія є щорічною, тож безпекова робота та підготовка відбуваються за місяці до самої зустрічі. За словами політолога, теорія про те, що стрілянина була спланованою піар-акцією Трампа, матиме популярність.

Нагадаємо, це вже далеко не перший замах на Трампа. У липні 2024 року, коли політик ще був кандидатом у президенти США, на нього скоїли замах під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Тоді в політика вистрілили з гвинтівки, куля зачепила йому вухо, внаслідок чого він отримав поранення.

Після цього інциденту рейтинги Трампа помітно зросли. Багато експертів вважають, що саме цей замах значною мірою вплинув на його подальшу перемогу на виборах.

Що відомо про замах та стрільця?