Так, поки всі у бальній залі намагалися втекти і знайти укриття, один із гостей спокійно наминав свій салат із бурратою. Цим прикладом незворушності серед хаосу виявився провідний агент компанії Creative Artists Agency Майкл Гланц. Про це пише The News York Times.

Як Гланц пояснив свою поведінку?

Майкл Гланц сказав, що йому й на думку не спадало падати на підлогу, як усім іншим, хоча він чув постріли ззовні зали.

Чоловік заявив, що метушня його не збентежила, він хотів побачити, що відбувається.

Я ньюйорківець. Ми живемо серед сирен і постійної активності. Я не злякався. Там сотні агентів Секретної служби буквально перелітали через столи й стільці, а я хотів подивитися,

– розповів Гланц.

Відео з ним швидко стало вірусним у соцмережах, де його прозвали "чоловік із салатом". Багато хто запитував агента Creative Artists Agency, чому він не впав на підлогу.

Гланц пояснив, що мав на це дві причини. По-перше, у нього хвора спина. Навіть, якби він ліг на підлогу, йому довелося б кликати на поміч людей, аби вони його підняли.

По-друге, чоловік зізнався, що схиблений на гігієні.

"Та ні за що на світі я не ліз би у своєму новому смокінгу на брудну підлогу в Hilton. Цього просто не сталося б", – заявив він.

Майкл Гланц незворушно їсть салат: дивіться відео

Ще одна жінка "прославилася" після стрілянини

Вже коли постріли стихли, іншою зіркою вечора стала жінка, яка намагалася врятувати "найдорожче". Про це пише The New York Post.

Камери зафіксували жінку, яка безтурботно забирала пляшки вина після стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому.

Поки натовпи журналістів та інших гостей тікали з бальної зали готелю Washington Hilton, невідома білявка в розкішному чорному хутрі попрямувала просто до столу, щоб запастися алкоголем.

Оскільки стрілянина сталася на початку вечора, під час подачі салату, на столах по всій залі залишилося багато недопитого вина.

Особу жінки наразі не встановлено, і незрозуміло, чи була вона журналісткою, чи іншою гостею.

Відео з тим, як вона забирає вино, швидко стало вірусним.

Невідома білявка виносить пляшки з вином після замаху на Трампа: дивіться відео

Користувачі мережі розділилися в думках: одні вважали це недоречним на тлі події, яка могла закінчитися трагедією, якби стрільця не зупинили, інші ж – цілком прагматичним рішенням з огляду на високу вартість розкішної вечері.

Стрілянина у готелі Washington Hilton: що відомо

25 квітня у вечері в готелі Washington Hilton відбувалася вечеря за участі адміністрації Трампа та кореспондентів Білого дому.

До бальної зали, де проходив захід, спробував прорватися озброєний чоловік. Він здійснив постріли, поранивши офіцера Секретної служби.

Нападника затримали. Ним виявився 31-річний вчитель з Каліфонії. У дописах в соцмережі чоловік висловлював антитрампівські погляди.

Також він активно підтримував Україну та критикував скорочення допомоги з боку США.