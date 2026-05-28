Офіційно про нове рішення можуть оголосити вже найближчим часом під час пресконференції прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона. Про це повідомляє Aftonbladet.

Що відомо про передачу літаків?

За інформацією видання, Україні планують передати кілька літаків JAS 39 Gripen C/D. Йдеться про багатоцільові винищувачі шведського виробництва, які вважаються одними з найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі.

Крім безпосередньої передачі літаків, Стокгольм також готується до переговорів щодо потенційного продажу Україні новітньої модифікації Gripen E. За даними журналістів, фінансування можливої угоди може здійснюватися коштом кредитних механізмів Європейського Союзу.

Очікується, що офіційні заяви пролунають найближчим часом. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає авіаційне крило Uppland Air Force Wing в Уппсалі, де запланована пресконференція щодо міжнародної співпраці у сфері авіації.

Варто зазначити, що тема передачі Gripen Україні обговорювалася ще з 2023 року. Тоді Швеція заявляла про готовність розглядати такий крок після просування програми передачі F-16 від союзників по НАТО. Однією з причин обережності Стокгольма було прагнення не створювати додаткове навантаження на українську систему підготовки пілотів та технічного персоналу.

Що відомо про винищувачі?

JAS 39 Gripen JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Назва JAS є скороченням від шведських слів Jakt, Attack, Spaning, що означає "винищення, атака та розвідка". Літак створювався як універсальна бойова платформа для виконання різних типів місій.

Gripen C/D є модернізованою версією базового літака. Винищувач здатний виконувати завдання з перехоплення повітряних цілей, ударів по наземних об'єктах та ведення розвідки. Він оснащений сучасною радіолокаційною системою, засобами радіоелектронної боротьби та може використовувати широкий спектр озброєння стандартів НАТО.

Однією з головних переваг Gripen вважається його відносно невисока вартість експлуатації порівняно з іншими західними винищувачами. Літак також адаптований до роботи з коротких злітних смуг та автошляхів, що особливо важливо в умовах загрози ударів по аеродромах.

Ще однією особливістю винищувача є швидке технічне обслуговування. За даними виробника, підготовка літака до повторного бойового вильоту може займати менш як годину, а частину робіт здатні виконувати невеликі мобільні групи техніків.

Яку військову допомогу потребує Україна найбільше?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення протиповітряної оборони є "пріоритетом номер один" у співпраці України з міжнародними партнерами.

За його словами, українська влада та партнери мають і надалі працювати над зміцненням стійкості українських громад і міст. Він наголосив, що питання ППО повинне залишатися головною темою у переговорах із союзниками України.

Володимир Зеленський зазначив, що українцям надзвичайно важливо відчувати підтримку партнерів у боротьбі проти російської агресії. Він підкреслив, що люди як в Україні, так і в європейських країнах мають бачити, що зло не перемагає. І саме у війні в Україні сьогодні визначається майбутнє свободи та безпеки всієї Європи.