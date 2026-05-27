Про це в коментарі 24 Каналу заявив авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. На його переконання, паритет у КАБах – не питання престижу чи амбіцій, а умова виживання на фронті.

КАБи без літаків не летять

Храпчинський пояснив – щоб ефективно нищити наступальні резерви ворога, його бетоновані укріплення та логістичні вузли в тилу, Україна повинна мати паритет у КАБах без жодних винятків. Власна керована бомба – це не лише захист, а й здатність нав'язувати ворогу свої правила гри, уражаючи цілі з високою точністю. Проте, наголошує експерт, боєприпас і носій – це єдина взаємопов'язана екосистема, і розривати її не можна.

Навіть за умови ідеального та масового виробництва самих боєприпасів, ключовою проблемою в будь-якому випадку залишиться питання носіїв. КАБ сама по собі не полетить до цілі – щоб застосовувати таку зброю у великих обсягах і справді вирівняти ситуацію на фронті, нам потрібно багато літаків,

– зазначив Храпчинський.

Експерт наголосив, що це взаємопов'язана екосистема. Україна може виготовити тисячі розумних бомб, але без достатньої кількості сучасних західних бортів та адаптованих радянських винищувачів ми просто не зможемо реалізувати їхній потенціал. Тому реальний паритет у КАБах нерозривно пов'язаний із посиленням української тактичної авіації.

Що відомо про тактичную авіацію України

Україна отримала мобільні тренажери F-16, яких у світі лише декілька: вони спеціально адаптовані під українські умови бойового застосування і дозволять пришвидшити підготовку пілотів.

Норвегія передає Україні винищувачі F-16, які потребували значного ремонту та підготовки – на відміну від літаків, переданих іншими країнами безпосередньо з бойового чергування.