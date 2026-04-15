Норвегія відправить до України 6 винищувачів F-16. Про це повідомив Стере під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Коли в Україну прибудуть F-16?
Стере заявив, що Норвегія вже давно не використовує F-16, тому що практично повністю перейшла на нові винищувачі F-35.
За його словами, через довге невикористання літаків, вони потребували детального огляду та ремонту перед відправкою в Україну.
Ми (Норвегія – 24 Канал) вже кілька років використовуємо F-35. Тому ці літаки потребували значного ремонту та підготовки для включення до складу Повітряних сил України,
– сказав Стере.
Він додав, що інші країни Європи передали Україні F-16 безпосередньо з бойового чергування, через що, вони швидше вводилися в експлуатацію.
Стере наголосив, що передані винищувачі вже є власністю Києва і проходять ремонт та підготовку техніками з Бельгії.
Що відомо про F-16 та їхнє використання в Україні?
Українські пілоти F-16 знищили 24 крилаті ракети під час атаки 3 квітня. Повітряні сили України також наголошують на дефіциті ракет для систем Patriot, необхідних для перехоплення балістичних ракет.
Бельгія не передала Україні винищувачі F-16 через затримку поставок нових F-35, які мають замінити їхні F-16. Київ просив тимчасово не передавати літаки через обмежену кількість підготовлених пілотів.
Reuters 5 березня писало, що українські F-16 понад три тижні не мали достатньої кількості американських ракет для захисту від російських дронів і ракет.
Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу зауважив, що Повітряні сили ЗСУ не коментуватимуть матеріал ЗМІ. Однак полковник підтвердив, що проблема дефіциту ракет різних типів є постійною