Норвегія відправить до України 6 винищувачів F-16. Про це повідомив Стере під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Коли в Україну прибудуть F-16?

Стере заявив, що Норвегія вже давно не використовує F-16, тому що практично повністю перейшла на нові винищувачі F-35.

За його словами, через довге невикористання літаків, вони потребували детального огляду та ремонту перед відправкою в Україну.

Ми (Норвегія – 24 Канал) вже кілька років використовуємо F-35. Тому ці літаки потребували значного ремонту та підготовки для включення до складу Повітряних сил України,

– сказав Стере.

Він додав, що інші країни Європи передали Україні F-16 безпосередньо з бойового чергування, через що, вони швидше вводилися в експлуатацію.

Стере наголосив, що передані винищувачі вже є власністю Києва і проходять ремонт та підготовку техніками з Бельгії.

