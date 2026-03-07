Про це повідомляє Defence Express.

Дивіться також F-16 ефектно збив "Шахед": у Повітряних силах підтвердили справжність вірусного відео

Чому Бельгія не передала Україні жодного винищувача?

Країна входить до так званої "коаліції винищувачів", яка займається підготовкою українських пілотів і передачею літаків для Повітряних сил України. Попри те, що Брюссель приєднався до цієї ініціативи ще у 2023 році, жодного літака поки що не передано.

За інформацією телекомпанії VRT, під час сесії запитань і відповідей, присвяченої четвертому року повномасштабної війни Росії проти України, представники бельгійського оборонного відомства пояснили причини затримки. Головний фактор – зсув графіка отримання нових винищувачів п’ятого покоління F-35, які мають замінити бельгійські F-16.

За даними джерел телеканалу, затримка з поставками F-35 становить лише кілька місяців і пов’язана з рішенням бельгійської сторони розподілити платежі за контрактом. Через це старі літаки доводиться довше залишати на озброєнні.

У Повітряних силах Бельгії також наголосили, що для країни першочерговим залишається забезпечення власної обороноздатності. Частина винищувачів F-16 повинна залишатися в строю до завершення переозброєння на F-35, а також для виконання зобов’язань у межах місій НАТО. Повне виведення цих літаків із експлуатації заплановане до кінця 2028 року.

Генерал-майор бельгійських ВПС Герта де Декер підкреслив, що його держава не встановлювала чітких термінів передачі F-16 Україні. Крім того, за інформацією видання, Київ нібито сам просив тимчасово не передавати літаки через обмежену кількість підготовлених пілотів.

Водночас журналісти зазначають, що хоча точних дат дійсно не називали, представники бельгійської влади раніше кілька разів публічно озвучували орієнтовні часові рамки можливих поставок цих винищувачів.

Так, у 2023 році тодішня очільниця оборонного відомства Бельгії Людивін Дедондер говорила про намір передати перші декілька F-16 у 2025 році. У міністерстві тоді ж озвучували ще більш оптимістичні терміни – кінець 2024 року.

Reuters писало, що українські F-16 три тижні тримали небо без ракет США