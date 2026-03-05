Про це йдеться у матеріалі Reuters. На цю інформацію також уже відреагували у Повітряних силах ЗСУ.

Що писало Reuters про дефіцит ракет США для українських F-16?

Три співрозмовники розповіли журналістам, що гостра нестача ракет тривала з кінця листопада до середини грудня 2025 року.

Джерела також заявили, що тоді Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder для всієї своєї ескадрильї F-16. Відповідне постачання від партнерів, за даними обізнаних співрозмовників, припинилося.

Довідково! AIM-9 Sidewinder — американська ракета класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії, розроблена компанією Raytheon в середині 1950-х років. Зброя має безліч аналогів та використовується багатьма країнами по всьому світу й нині.



З моменту постачання AIM-9 у виробництво було випущено понад 200 тисяч ракет, що робить її однією з наймасовіших ракет класу "повітря – повітря" в історії. Крім того, ними було збито 270 літаків — більше, ніж будь-якою іншою ракетою "повітря – повітря".

Агентство Reuters не змогло встановити причину дефіциту, а також те, чи були затримки пов'язані зі зволіканням США чи Європи. Одне з джерел розповіло, що іноземні партнери повідомили Києву, що у них немає доступних запасів, не уточнюючи, хто саме партнерів.

Журналісти наголосили, що нестача боєприпасів змусила українських пілотів шукати альтернативні способи боротьби з ворожими дронами. Через брак ракет вони інколи були змушені збивати безпілотники за допомогою бортових гармат і переважно виконували бойові вильоти вдень.

Уночі такі місії були значно ризикованішими, адже саме в темний час доби Росія найчастіше запускає дрони.

Крім того, українські військові намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запуску – після додаткового технічного обслуговування.

За даними агентства, ситуація почала частково покращуватися лише у грудні, коли партнери передали Україні нові партії ракет AIM-9. Джерела не уточнили, які саме країни здійснили ці постачання.

Водночас інші співрозмовники Reuters зазначають, що останніми місяцями ракети Sidewinder Україні передавали Німеччина та Канада. Оттава також офіційно підтвердила передачу додаткових ракет AIM-9 зі своїх складів.

Що сказали у Повітряних силах про статтю Reuters?

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у розмові з 24 Каналом наголосив, що військові не коментуватимуть тези викладені у статті Reuters. Водночас полковник наголосив, що проблеми з дефіцитом різних ракет для захисту українського неба є завжди, і про це публічно говорить навіть Президент України Володимир Зеленський.

Проблеми є і ми це завжди підкреслюємо. Президент каже, ми кажемо: дефіцит ракет, що для авіаційних комплексів, що для зенітних ракетних, він є завжди,

– пояснив представник Повітряних сил.

Полковник зауважив, що ракети AIM-9 можуть використовувати як багатоцільові літаки типу F-16, так і безпілотні катери.

"У нас завжди останнім часом відчувається, скажімо так, дефіцит ракет. Причиною цього є масовані обстріли. При масованих обстрілах, звісно, коли ворог запускає багато ракети, ми використовуємо ракети з комплексів Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та ті, що в нас", – зауважив Ігнат.

Окрім того, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил зауважив, що про дефіцит ракет для відбиття повітряних атак уже зараз говорить не лише Україна, але й країни Близького Сходу.

З усім тим, українські військові, за словами Ігната, раціонально використовують боєкомплект для відбиття повітряних атак, щоб був постійно певний запас ракет для відбиття саме масованих ударів ворога із застосуванням ракет різних типів.

