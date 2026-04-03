Відповідну заяву в етері День.LIVE зробив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відбивали російську повітряну атаку?

За словами Ігната, окупанти змінили тактику ударів і нині значно активніше запускають ударні безпілотники вдень, намагаючись дестабілізувати настрої серед населення.

Уночі й протягом дня 3 квітня запускали росіяни й ракети. Балістику, на жаль, не вдалося перехопити під час нічних ударів. У Повітряних силах наголошують на дефіциті ракет для систем Patriot, необхідних для боротьби з балістичним озброєнням ворога.

Є певна проблематика, ми розуміємо. Партнери постійно поінформовані про потреби України. Сьогодні ситуація на Близькому Сході можливо деяким чином на це може впливати, але ракети нам завжди потрібні проти балістики, і це факт,

– висловився Ігнат.

Водночас важливо зауважити, що українські пілоти F-16 показують майже стовідсотковий результат зі збиття крилатих ракет. Загалом Сили оборони змогли знищити 24 крилаті ракети Х-101 та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

До уваги! "Іскандери" – це ракети наземного базування. Наприклад, X-101, X-555 та "Кинджал" – це ракети повітряного базування, які Росія запускає з літаків. Той же "Калібр" – ракета морського базування, якою Росія атакує з кораблів у Чорному морі.

Також українська ППО збила або подавила 515 із 542 дронів.

Де фіксували наслідки обстрілу?