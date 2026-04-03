Відповідну заяву в етері День.LIVE зробив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Дивіться також У Полтаві прогримів вибух: є руйнування, поранена людина
Як відбивали російську повітряну атаку?
За словами Ігната, окупанти змінили тактику ударів і нині значно активніше запускають ударні безпілотники вдень, намагаючись дестабілізувати настрої серед населення.
Уночі й протягом дня 3 квітня запускали росіяни й ракети. Балістику, на жаль, не вдалося перехопити під час нічних ударів. У Повітряних силах наголошують на дефіциті ракет для систем Patriot, необхідних для боротьби з балістичним озброєнням ворога.
Є певна проблематика, ми розуміємо. Партнери постійно поінформовані про потреби України. Сьогодні ситуація на Близькому Сході можливо деяким чином на це може впливати, але ракети нам завжди потрібні проти балістики, і це факт,
– висловився Ігнат.
Водночас важливо зауважити, що українські пілоти F-16 показують майже стовідсотковий результат зі збиття крилатих ракет. Загалом Сили оборони змогли знищити 24 крилаті ракети Х-101 та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".
До уваги! "Іскандери" – це ракети наземного базування. Наприклад, X-101, X-555 та "Кинджал" – це ракети повітряного базування, які Росія запускає з літаків. Той же "Калібр" – ракета морського базування, якою Росія атакує з кораблів у Чорному морі.
Також українська ППО збила або подавила 515 із 542 дронів.
Де фіксували наслідки обстрілу?
Від ночі під прицілом ворога були Дніпропетровщина, Харків і Запоріжжя. Вранці вибухи прогриміли у Черкасах, на Полтавщині й на Київщині. Повідомлялося про роботу ППО. Згодом стало відомо, що в Бучанському районі загинула одна людина, також зайнявся автомобіль.
У Фастівському районі поранення отримала ще одна особа, виникли пожежі у ветеринарній клініці, житловому будинку та транспорті.
Крім того, внаслідок атак на Сумщині загинули двоє людей. У Великописарівській громаді російські сили вдарили по цивільному авто, а в Білопільській громаді дрон влучив у мотоблок.
У Шевченківському районі Харкова впали уламки дрона "Шахед", що спричинило пожежу та пошкодження кількох автомобілів, є постраждалі.