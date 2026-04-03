Соответствующее заявление в эфире День.LIVE сделал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как отражали российскую воздушную атаку?

По словам Игната, оккупанты изменили тактику ударов и сейчас значительно активнее запускают ударные беспилотники днем, пытаясь дестабилизировать настроения среди населения.

Ночью и в течение дня 3 апреля запускали россияне и ракеты. Баллистику, к сожалению, не удалось перехватить во время ночных ударов. В Воздушных силах отмечают дефицит ракет для систем Patriot, необходимых для борьбы с баллистическим вооружением врага.

Есть определенная проблематика, мы понимаем. Партнеры постоянно проинформированы о потребностях Украины. Сегодня ситуация на Ближнем Востоке возможно некоторым образом на это может влиять, но ракеты нам всегда нужны против баллистики, и это факт,

– высказался Игнат.

В то же время важно заметить, что украинские пилоты F-16 показывают почти стопроцентный результат по сбиванию крылатых ракет. В общем Силы обороны смогли уничтожить 24 крылатые ракеты Х-101 и 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Внимание! "Искандеры" – это ракеты наземного базирования. Например, X-101, X-555 и "Кинжал" – это ракеты воздушного базирования, которые Россия запускает с самолетов. Тот же "Калибр" – ракета морского базирования, которой Россия атакует с кораблей в Черном море.

Также украинская ПВО сбила или подавила 515 из 542 дронов.

Где фиксировали последствия обстрела?