Про це повідомив Володимир Зеленський під час трансляції підписання угоди, яку переглянув 24 Канал.

Що відомо про нову угоду з Норвегією?

Зеленський зі Стере підписали оборонну угоду, а також обговорили майбутню співпрацю у виробництві та застосуванні БпЛА та наголосив, що український досвід вже використовують на Близькому Сході.

Ми вдосконалюємо захист від дронів-камікадзе й вважаємо, що це потрібно розвивати й в Європі. Ми готові ділитися цим досвідом із партнерами – з Норвегією і всіма країнами,

– заявив Зеленський.

Президент також подякував Норвегії за великі внески до програми PURl. За його словами, така рішучість є надважливою для України.

Стере заявив, що Норвегія буде довгостроковим партнером для України.

Україна – це частина Європи та її безпеки. Ми співпрацюємо з партнерами, зокрема з Великою Британією, Францією та Німеччиною, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки,

– зазначив Стере.

