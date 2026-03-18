Яку допомогу отримала Україна?

Про новий пакет допомоги оголосив прем’єр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Частина підтримки, яка фінансується через інструмент ЄС SAFE (Security Action for Europe) буде спрямована на впровадження спільного виробництва в оборонній промисловості України.

Дорогий Президенте, Іспанія завжди допомагатиме Україні,

– сказав Педро Санчез.

Політик наголосив, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Водночас сьогодні, 18 березня, до України надійшла допомога від Норвегії. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Осло виділяє 200 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України. Гроші нададуть через проєкт Світового банку PEACE.

Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів,

– написала Свириденко.

Цікаво! Проєкт PEACE в Україні мобілізував майже 52 мільярдів доларів, з яких 13,4 мільярда було спрямовано на виплату пенсій.

