Про це розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, яка побувала на пресконференції у Києві, підкресливши, що сьогодні саме Норвегія є лідером серед учасників цієї програми, яка зголосилась допомагати нашій армії.

Дивіться також Війна змінила статус України назавжди: історик пояснив, чому без Києва не буде нової Європи

Чим Норвегія хоче допомогти Україні?

Нині Україна та Норвегія працюють над стратегічним партнерством. Сьогодні лідери країн говорили про можливість разом виготовляти зброю, про необхідність посилення української ППО.

Серед порушених під час пресконференції тем – стан енергетичної системи України, яка потерпає від російських ударів. В цій сфері готуються нові угоди між країнами. Надалі міністри держав зустрічатимуться, аби обговорити це детальніше. Норвегія – одна з країн, яка допомагає Україні закуповувати газ.

Загальний меседж, який пролунав від прем'єр-міністра Норвегії, такий, що допомога від його країни буде передбачена й надалі. Мовиться не лише про підтримку у поточному 2026 році, а й готуються довгострокові пакети. Норвегія заклала на цей рік 8 мільярдів доларів, що становить майже 20% від загальної підтримки України на 2026 рік. З них понад 6 мільярдів будуть спрямовані на підсилення війська.

Взаємини переросли у дещо нове і важливе. Ми сьогодні є тими, хто підтримує, надає Україні те, що їх найбільш потрібно – це ППО. Ми робитимо все, аби її посилити, а також спроможності дронового виробництва, далекобійної артилерії, допомогти у морському вимірі,

– озвучив Йонас Гар Стьоре.

Зауважте! Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський наголосив на тому, що Норвегія – серед найпослідовніших країн Європи у наданні допомоги Україні. Вона висловила готовність виділити 6,4 мільярда євро у період 2023 – 2027 років, передавати винищувачі F-16, ЗРК Patriot, ракети IRIST. Вона спрямувала кошти на придбання систем ППО, виробництво БпЛА.

Вкид Росії щодо передачі Києву ядерки: реакція Зеленського і Стьоре

Під час спілкування зі ЗМІ український лідер прокоментував заяви Кремля щодо нібито намірів Франції та Великої Британії передати Україні ядерну зброю. Зеленський озвучив, що коли Росія не може досягти успіхів на фронті, то вдається до такої риторики. Він додав, що очікує наразі реакції на це з боку США, а такі висловлювання Москви називає "небезпечною грою".

"В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Всі знаю обставини, коли вона в неї була та коли її в неї не стало, завдяки чому і кому так відбулося. Це підготовка до тристоронніх зустрічей, це і політичний тиск. Росія небезпечно грається словами про ядерну зброю. Дуже хотілося б, щоб на це реагували інші ядерні держави, передусім США могли б дати їй відповідний меседж", – озвучив Зеленський.

На заяви Кремля відреагував і норвезький прем'єр Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що такі слова з боку Росії неприйнятні для будь-якої європейської країни.

Енергетика, переговори, виробництво зброї, ППО: які заяви звучали?

Норвегія висловила готовність співпрацювати з Україною в частині відбудови, посилення її енергетики, яка стала ключовою ціллю Росії для завдання ударів. Норвезький прем'єр-міністр запевнив, що його держава може фінансувати закупівлі для України газу, аби надати їй елемент стабільності.

Журналісти розпитали у президента України про виробництво вітчизняних ракет "Фламінго". Днями цією зброєю вдалося уразили декілька ворожих об'єктів в Росії, зокрема по Воткинському заводу в Удмуртії, який є підприємством ворожого ВПК. Зеленський заявив, що ці ракети здатні летіти на майже 1,5 тисячі кілометрів. Їх виробництво триває, наскільки це дозволяють фінанси. Точну кількість одиниць цього виду зброї, який виготовляється, він не назвав.

Були влучення цими ракетами на відстань 1,4 тисячі кілометрів. Це дійсно успіх для нашої індустрії. "Полюють" за виробництвом "Фламінго", нам довелося чекати реновації лінії виробництва через атаки росіян,

– озвучив Зеленський.

Український лідер говорив під час пресконференції й про наявність ракет до систем Patriot. Він повідомив, що частину з обіцяного партнери вже передали в Україну. Він підкреслив, що наразі є 230 пріоритетних об'єктів, які потрібно захистити від російських обстрілів.

Журналісти порушили тему переговорів. Зеленський розповів, що 26 лютого українська та американська делегації проведуть черговий раунд. Сторони планують зосередитися зокрема на обговоренні економічної співпраці, гарантіях безпеки для нашої держави.

Президент України заявив, що Сполучені Штати хочуть якнайшвидшого підписання мирної угоди, але зараз на порядку денному переговорів головне питання, яке потребує обговорення – територіальне. Він зауважив, що не очікує, що найближчими днями стосовно нього буде досягнутий прогрес. Однак додав, що на початку березня запланована тристороння зустріч переговорних груп України, США, Росії.

Як Норвегія підтримує Україну?