Какую помощь получила Украина?
О новом пакете помощи объявил премьер Испании Педро Санчес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также Украине грозит дефицит ракет из-за войны на Ближнем Востоке, - Зеленский
Часть поддержки, которая финансируется через инструмент ЕС SAFE (Security Action for Europe) будет направлена на внедрение совместного производства в оборонной промышленности Украины.
Дорогой Президент, Испания всегда будет помогать Украине,
– сказал Педро Санчез.
Политик подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.
В то же время сегодня, 18 марта, в Украину поступила помощь от Норвегии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Осло выделяет 200 миллионов долларов на бюджетную поддержку Украины. Деньги предоставят через проект Всемирного банка PEACE.
Искренне благодарны за этот своевременный вклад для сохранения макрофинансовой стабильности и непрерывной работы ключевых государственных услуг – это пример лидерства Норвегии и ее последовательной поддержки Украины в период больших вызовов,
– написала Свириденко.
Интересно! Проект PEACE в Украине мобилизовал почти 52 миллиардов долларов, из которых 13,4 миллиарда было направлено на выплату пенсий.
Какую еще помощь оказывали Испания и Норвегия?
- В феврале текущего года Испания передала военную помощь – современный радар Lanza LTR-25. Он позволит украинским военным лучше мониторить воздушное пространство и быстрее выявлять угрозы.
- Норвегия же выделит в 2026 году на помощь Украине 85 миллиардов крон (это примерно 7,6 миллиарда евро). В основном деньги направят на военную помощь. Однако 15 миллиардов крон (это около 1,3 миллиарда евро) направят на помощь гражданским.