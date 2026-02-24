Куда пойдут деньги Норвегии?

Об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который 24 февраля приехал в Киев по случаю четвертой годовщины с начала полномасштабной войны, пишет "Европейская правда".

Из запланированных средств Норвегия выделит 70 миллиардов крон, или около 5,9 миллиардов евро, именно на военную помощь. Остальная часть в размере 15 миллиардов (примерно 1,3 миллиарда евро) пойдет на нужды гражданских.

Стере отметил, что основные направления поддержки на этот год определили в тесном общении с Киевом.

Украинцы лучше всех знают свои потребности. Мы будем использовать средства там, где они принесут максимальную пользу украинцам,

– подчеркнул норвежский премьер.

По военному направлению, то главное внимание будут уделять, в частности, беспилотникам, которые играют ведущую роль в нынешней войне. Также акцент сделают на противовоздушной обороне, которая защищает украинские города от российских атак.

В общем определили следующие приоритетные направления, которые профинансируют за счет помощи Норвегии:

больше всего выделят на дроны и автономные беспилотные системы – более 12 миллиардов крон, что составляет примерно 1,06 миллиарда евро ;

; на противовоздушную оборону и истребители F-16 направят 9 миллиардов крон, или 800 миллионов евро;

на морскую безопасность – почти 6 миллиардов крон, или 530 миллиардов евро;

на обучение и подготовку украинских военных – примерно 5 миллиардов крон, или 440 миллионов евро;

на Северобалтийскую и Польскую бригадную инициативы – около 3,5 миллиарда крон, что составляет 310 миллионов евро;

и еще более 8 миллиардов крон на стратегические военные проекты и международное сотрудничество для нужд Украины.

Важно! По словам Стьоре, если в течение 2026 года необходимо будет изменить структуру поддержки, например, где-то выделить больше,а где-то больше, то это будут делать только после консультаций с украинскими властями.

Какую еще помощь предоставила Норвегия?

В начале декабря 2025 года Норвегия также объявила о дополнительной помощи Украине для закупки американского оружия. Страна выделила 500 миллионов долларов на инициативу PURL.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде уточнил, что эти средства распределят на два пакета, для приобретения приоритетного вооружения из США.

Дополнительные 500 миллионов долларов на программу PURL будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами,

– рассказал Эйде.

Стоит знать! Генеральный секретарь Марк Рютте заметил El Pais, что НАТО ставит целью ежемесячно привлекать до 1 миллиарда долларов на приобретение оружия из США для Украины через PURL. Таким образом, Норвегия фактически обеспечила половину необходимой суммы на месячные потребности программы.

