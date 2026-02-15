Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Что рассказал Зеленский о пакетах помощи для Украины до 24 февраля?
Владимир Зеленский напомнил, что каждый день продолжается восстановление в украинских городах и общинах после российских ударов.
Только за эту неделю февраля они (оккупанты – 24 Канал) выпустили по Украине около 1 300 ударных дронов, более 1 200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Сегодня под ударом врага была Одесская область, Донецкая область, Запорожье и Сумская область,
– отметил президент.
По словам главы государства, по-прежнему, главная цель этих ударов – энергетика.
"Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз", – подчеркнул украинский глава.
Как отметил Зеленский, в Мюнхене он договорился с лидерами "Берлинского формата" о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.
Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора. Спасибо всем, кто помогает,
– резюмировал президент.
Что говорил Зеленский на Мюнхенской конференции о ситуации с оружием в Украине?
Президент Владимир Зеленский сообщил о критической нехватке ракет в подразделениях противовоздушной обороны Украины, поскольку пополнение не всегда успевает поступать вовремя. Глава государства отметил, что иногда новые ракеты удается доставить непосредственно перед очередными ударами, а иногда – буквально в последний момент.
Кроме того, Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине ракет Taurus со стороны Германии остается открытым. Поскольку окончательно решение Берлин еще не принял.
В то же время сенатор США Линдси Грэм призвал предоставить Украине ракеты Tomahawk для ударов по военным целям России. Также Грэм выступил за усиление экономического давления на Москву.