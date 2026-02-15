Об этом написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский напомнил, что каждый день продолжается восстановление в украинских городах и общинах после российских ударов.

Только за эту неделю февраля они (оккупанты – 24 Канал) выпустили по Украине около 1 300 ударных дронов, более 1 200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Сегодня под ударом врага была Одесская область, Донецкая область, Запорожье и Сумская область,

– отметил президент.

По словам главы государства, по-прежнему, главная цель этих ударов – энергетика.

"Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз", – подчеркнул украинский глава.

Как отметил Зеленский, в Мюнхене он договорился с лидерами "Берлинского формата" о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.

Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора. Спасибо всем, кто помогает,

– резюмировал президент.

