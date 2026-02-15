О таком украинский лидер рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене.

Что Зеленский сказал об иностранных войсках в Украине?

Президент подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу развертывания войск "Коалиции желающих", тогда как Москва выступает категорически против. По его словам, в диалоге с США украинская сторона слышит аргумент, что Россия отрицает эту идею, но вроде бы не планирует новых атак.

Глава государства поставил под сомнение такую логику, ведь если Кремль не намерен продолжать войну или снова вторгаться, то почему международные партнеры должны остерегаться его реакции на присутствие иностранных войск.

Зеленский отметил, что сам факт этих опасений свидетельствует об обратном. Президент также выразил убеждение, что Владимир Путин стремится сохранить для себя возможность вернуться к эскалации и, вероятно, не отказался от таких планов.

Я никогда публично не мог предложить войска от других стран. Я думал что мы потеряем любую поддержку. Я боялся – и не буду рисковать. Это решение, которое мое принимать каждая страна. Даже после завершения этой войны... Но мы поддерживаем эту идею, а Россия – против,

– высказался Зеленский.

Стоит заметить, что ранее неоднократно звучали заявления о том, что европейская инициатива по усилению обороны Украины предусматривает различные форматы поддержки, среди которых не исключается и присутствие британских военных.

Со своей стороны политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в комментарии 24 Каналу отметил, что вряд ли стоит ожидать большого количества конкретных заявлений о развертывании миротворцев. По его словам, ключевая причина этого – отсутствие сигналов со стороны России о реальной готовности завершить войну.

