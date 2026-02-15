Про таке український лідер розповів під час спілкування з журналістами в Мюнхені.

Що Зеленський сказав про іноземні війська в Україні?

Президент наголосив, що Київ підтримує ініціативу розгортання військ "Коаліції охочих", тоді як Москва виступає категорично проти. За його словами, у діалозі зі США українська сторона чує аргумент, що Росія заперечує цю ідею, але начебто не планує нових атак.

Глава держави поставив під сумнів таку логіку, адже якщо Кремль не має наміру продовжувати війну чи знову вторгатися, то чому міжнародні партнери повинні остерігатися його реакції на присутність іноземних військ.

Зеленський зауважив, що сам факт цих побоювань свідчить про протилежне. Президент також висловив переконання, що Володимир Путін прагне зберегти для себе можливість повернутися до ескалації і, ймовірно, не відмовився від таких планів.

Я ніколи публічно не міг запропонувати війська від інших краї. Я думав що ми втратимо будь-яку підтримку. Я боявся – і не буду ризикувати. Це рішення, яке моє приймати кожна країна. Навіть після завершення цієї війни... Але ми підтримуємо цю ідею, а Росія – проти,

– висловився Зеленський.

Варто зауважити, що раніше неодноразово звучали заяви про те, що європейська ініціатива з посилення оборони України передбачає різні формати підтримки, серед яких не виключається й присутність британських військових.

Зі свого боку політолог, очільник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в коментарі 24 Каналу зазначив, що навряд чи варто очікувати великої кількості конкретних заяв щодо розгортання миротворців. За його словами, ключова причина цього – відсутність сигналів з боку Росії про реальну готовність завершити війну.

