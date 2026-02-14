Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает 24 Канал.
Может ли Германия еще передумать и передать Украине Taurus?
Зеленский подтвердил, что Берлин пока не принял решение о поставках этих ракет. В то же время, по его словам, ставить окончательную точку еще рано.
Решения нет. Но и война еще не закончилась,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину другими способами. В частности, речь идет о запуске совместного военного производства.
"Только вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", – отметил он.
В то же время Зеленский признал, что решения по Taurus пока нет.
"Мы действительно не получили решение о ракетах "Taurus" от немецкой стороны, буду честным с вами, но я должен искать баланс", – объяснил он.
Украина релокировала производство "Фламинго" после российского ракетного удара
Зеленский заявил, что Украина возобновила производство ракет "Фламинго" после релокации из-за уничтожения производственной линии российским ракетным ударом.
Он признал, что производство надо нарастить, поскольку этих ракет у Украины есть немного.