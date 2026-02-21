Об этом шла речь во время видеоконференции министров обороны стран группы E5. Детали обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Над чем Федоров предлагает Европе сотрудничать?

Украина призывает европейские страны усилить технологическое сотрудничество для создания и масштабирования производства средств противодействия баллистическим ракетам.

Представители украинской стороны отметили, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере противоракетной обороны, ведь нынешние объемы остаются недостаточными. В то же время Украина уже работает над собственными разработками и рассчитывает на углубление кооперации с партнерами.

Особое внимание при обсуждении уделили программе PURL, которая обеспечивает стабильные поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Украинская сторона поблагодарила партнеров за оперативность в выполнении предыдущих договоренностей и подчеркнула важность быстрой реализации совместных решений.

Также речь шла об экономическом давлении на государство-агрессора, в частности меры против российского "теневого флота", которые Украина готовит вместе с Европейским Союзом. Федоров подчеркнул необходимость эффективного использования европейских кредитных ресурсов для достижения главной цели – завершения войны и укрепления безопасности Украины.

