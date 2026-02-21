Про це йшлося під час відеоконференції міністрів оборони країн групи E5. Деталі оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.

Над чим Федоров пропонує Європі співпрацювати?

Україна закликає європейські країни посилити технологічну співпрацю для створення та масштабування виробництва засобів протидії балістичним ракетам.

Представники української сторони наголосили, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері протиракетної оборони, адже нинішні обсяги залишаються недостатніми. Водночас Україна вже працює над власними розробками та розраховує на поглиблення кооперації з партнерами.

Окрему увагу під час обговорення приділили програмі PURL, яка забезпечує стабільне постачання ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Українська сторона подякувала партнерам за оперативність у виконанні попередніх домовленостей і наголосила на важливості швидкої реалізації спільних рішень.

Також ішлося про економічний тиск на державу-агресора, зокрема заходи проти російського "тіньового флоту", які Україна готує разом із Європейським Союзом. Федоров підкреслив необхідність ефективного використання європейських кредитних ресурсів для досягнення головної мети – завершення війни та зміцнення безпеки України.

