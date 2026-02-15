Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Смотрите также G7 и Украина встретились, Зеленский сорвал овации: что было на Мюнхенской конференции

Какие итоги Мюнхенской конференции для Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский уже вернулся в Киев с Мюнхенской конференции по безопасности. Он подвел итоги поездки украинской делегации.

Много было встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное – ракеты для ПВО, для защиты от баллистики,

– заявил президент.

Он отметил, что украинская сторона говорила об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером, который может действительно помочь. В частности есть договоренности с Марком Рубио – госсекретарем США.

Зеленский также поблагодарил Германию. В стране открылась производственная линия ударных дронов для Украины.

На следующей неделе ожидается встреча и работа над новыми энергетическими пакетами для Украины, чтобы восстановить ее энергетику. В то же время президент призвал не пренебрегать воздушной тревогой. Впереди еще несколько холодных дней, а россияне этим пользуются.

На неделе должны состояться трехсторонние встречи. Украинская делегация имеет необходимые рамки для разговора.

Напоследок Зеленский заявил, что Украина готовит новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне.

Зеленский ответил, о каких пакетах помощи договорился с партнерами в Мюнхене