Сколько выделяет Финляндия?

Решение о помощи по предложению правительства 5 февраля одобрил президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны республики.

Смотрите также США продолжит помогать Украине: у Трампа ответили, сколько еще готовы поставлять оружие

Общая стоимость вооружения и средств, передаваемых на этот раз, составляет около 43 миллионов евро.

Особенностью этого пакета является то, что в него что в него вошла продукция финского производства, которая была закуплена в рамках специальной программы Министерства обороны по поддержке Украины.

Финляндия будет продолжать поддерживать Украину, поставляя оборонное оборудование согласно плану. Мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Украина имела право и возможность защищать свою нацию и народ,

– подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, кроме собственных пакетов помощи, Финляндия также присоединилась к нескольким коалициям, которые призваны укрепить собственный оборонный потенциал Украины.

В общем Финляндия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения военную помощь уже на 3,2 миллиарда евро.

Важно! Подробную информацию о составе пакета военной помощи от Финляндии, способ или график поставок не разглашают из соображений безопасности.

Какая еще страна объявила о помощи?

Ранее такую же помощь для Украины в 43 миллиона евро объявила Словения. Эти средства направили на закупки американского оружия для Украины PURL, рассказал Денис Шмыгаль.

Также страны изучают возможности для запуска совместных проектов:

в рамках европейской инициативы EDIP;

в рамках программы SAFE;

на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).

Также Словения размышляет над предоставлением тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.

Откуда идет оружие в Украину?