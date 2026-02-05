Сколько выделяет Финляндия?
Решение о помощи по предложению правительства 5 февраля одобрил президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны республики.
Общая стоимость вооружения и средств, передаваемых на этот раз, составляет около 43 миллионов евро.
Особенностью этого пакета является то, что в него что в него вошла продукция финского производства, которая была закуплена в рамках специальной программы Министерства обороны по поддержке Украины.
Финляндия будет продолжать поддерживать Украину, поставляя оборонное оборудование согласно плану. Мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Украина имела право и возможность защищать свою нацию и народ,
– подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.
По его словам, кроме собственных пакетов помощи, Финляндия также присоединилась к нескольким коалициям, которые призваны укрепить собственный оборонный потенциал Украины.
В общем Финляндия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения военную помощь уже на 3,2 миллиарда евро.
Важно! Подробную информацию о составе пакета военной помощи от Финляндии, способ или график поставок не разглашают из соображений безопасности.
Какая еще страна объявила о помощи?
Ранее такую же помощь для Украины в 43 миллиона евро объявила Словения. Эти средства направили на закупки американского оружия для Украины PURL, рассказал Денис Шмыгаль.
Также страны изучают возможности для запуска совместных проектов:
- в рамках европейской инициативы EDIP;
- в рамках программы SAFE;
- на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).
Также Словения размышляет над предоставлением тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.
Откуда идет оружие в Украину?
По словам генсека НАТО Марка Рютте, начиная с лета 2025 года механизм PURL позволил союзникам обеспечить Украину подавляющей частью ракетного вооружения для фронта. Речь идет примерно о 75% всех ракет, которые используются на передовой, а также около 90% боеприпасов, необходимых для защиты украинского неба.
Генсек НАТО отметил, что ряд стран уже делает весомый вклад в поддержку Украины. Среди них он отметил Канаду, Норвегию, Германию, Нидерланды, Данию, Швецию и государства Балтийского региона. Достаточно активной, по его словам, является и помощь со стороны Словении и Бельгии.
Кроме того, Турция, Норвегия, Канада и Испания сейчас анализируют собственные арсеналы, чтобы оценить возможность передать Украине дополнительные ракеты для усиления систем противовоздушной обороны.