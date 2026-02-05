Скільки виділяє Фінляндія?

Рішення про допомогу за пропозицією уряду 5 лютого схвалив президент Фінляндії Александр Стубб, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони республіки.

Загальна вартість озброєння та засобів, що передаються цього разу, становить близько 43 мільйонів євро.

Особливістю цього пакету є те, що до нього увійшла продукція фінського виробництва, яка була закуплена в межах спеціальної програми Міністерства оборони з підтримки України.

Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи оборонне обладнання згідно з планом. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та можливість захищати свою націю та народ,

– наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.

За його словами, окрім власних пакетів допомоги, Фінляндія також долучилася до кількох коаліцій, які покликані зміцнити власний оборонний потенціал України.

Загалом Фінляндія надала Україні з початку повномасштабного вторгнення військову допомогу вже на 3,2 мільярда євро.

Важливо! Детальну інформацію про склад пакета військової допомоги від Фінляндії, спосіб чи графік постачань не розголошують з міркувань безпеки.

Яка ще країна оголосила про допомогу?

Раніше таку ж допомогу для України у 43 мільйони євро оголосила Словенія. Ці кошти направили на закупівлі американської зброї для України PURL, розповів Денис Шмигаль.

Також країни вивчають можливості для запуску спільник проєктів:

у межах європейської ініціативи EDIP;

в рамках програми SAFE;

на базі "данської моделі" (вона дозволяє партнерам України фінансувати українських виробників зброї, а не купувати вже готову).

Також Словенія розмірковує над наданням тренувального озброєння для підготовки українських військових.

Звідки йде зброя до України?