Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю NewsMax.

Скільки США готові постачати зброю Україні?

За його словами, США продаватимуть озброєння союзникам по Альянсу, які, своєю чергою, передаватимуть його переважно Україні. Йдеться як про засоби протиповітряної та протиракетної оборони, так і про наступальні системи. Сполучені Штати продовжать це роботи до укладання мирної угоди про закінчення війни в Україні.

Вітакер наголосив, що така підтримка дозволить Україні продовжувати боротьбу, захищати свій суверенітет і не допустити захоплення країни. Він також підкреслив, що президент Дональд Трамп виступає за збереження єдності НАТО та посилення обороноздатності європейських союзників і Канади, що, за його словами, має стати запорукою довгострокового миру на континенті.

Що відомо про військову допомогу від союзників України?