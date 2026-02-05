Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю NewsMax.
Дивіться також Україна вгатила "Фламінго" по полігону "Капустін Яр", звідки Росія запускає "Орєшнік"
Скільки США готові постачати зброю Україні?
За його словами, США продаватимуть озброєння союзникам по Альянсу, які, своєю чергою, передаватимуть його переважно Україні. Йдеться як про засоби протиповітряної та протиракетної оборони, так і про наступальні системи. Сполучені Штати продовжать це роботи до укладання мирної угоди про закінчення війни в Україні.
Вітакер наголосив, що така підтримка дозволить Україні продовжувати боротьбу, захищати свій суверенітет і не допустити захоплення країни. Він також підкреслив, що президент Дональд Трамп виступає за збереження єдності НАТО та посилення обороноздатності європейських союзників і Канади, що, за його словами, має стати запорукою довгострокового миру на континенті.
Що відомо про військову допомогу від союзників України?
У США випробували нову крилату ракету Rusty Dagger, розроблену спеціально для України. Проєкт реалізовують за прискореною програмою ERAM. Він орієнтований на швидке створення далекобійних ударних ракет, що будуть недорогими у виробництві.
Україна протягом року почне отримувати зенітні системи Tridon Mk2, закуплені за кошти Швеції та Данії. Фінансування становить близько 2,6 мільярда шведських крон, з яких більшу частину забезпечує Швеція, а Данія оснащує один батальйон.
Швеція планує передати Україні винищувачі Gripen з ракетами Meteor для протидії загрозам ворога. Для ефективного використання ракет Meteor потрібні літаючі локатори Saab, щоб наводити ракети на ціль.