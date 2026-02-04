Ці системи борються з дронами, крилатими ракетами та іншими загрозами. Про це повідомляє Defense Express.

Дивіться також Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж

Що відомо про спільну допомогу Швеції та Данії?

Швеція і Данія оголосили про спільні закупівлі мобільних зенітних систем Tridon Mk2 для України, що мають значно посилити оборону цивільної та військової інфраструктури від масованих атак.

Загальна сума фінансування становить близько 2,6 мільярда шведських крон (майже 245 – 250 мільйонів євро). З них більшу частину забезпечує Швеція, а Данія долучається значним внеском, достатнім для оснащення одного батальйону такими комплексами.

Союзники також відкриті до розширення ініціативи, запросивши інші держави приєднатися до співфінансування подальшого постачання.

Крім того, Швеція готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть:

засоби протиповітряної оборони;

радари виробництва компанії Saab.

Також очікуються внески в український оборонно-промисловий комплекс – додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Що таке Tridon Mk2?