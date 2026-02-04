Эти системы борются с дронами, крылатыми ракетами и другими угрозами. Об этом сообщает Defense Express.

Что известно о совместной помощи Швеции и Дании?

Швеция и Дания объявили о совместных закупках мобильных зенитных систем Tridon Mk2 для Украины, которые должны значительно усилить оборону гражданской и военной инфраструктуры от массированных атак.

Общая сумма финансирования составляет около 2,6 миллиарда шведских крон (почти 245 – 250 миллионов евро). Из них большую часть обеспечивает Швеция, а Дания приобщается значительным вкладом, достаточным для оснащения одного батальона такими комплексами.

Союзники также открыты к расширению инициативы, пригласив другие государства присоединиться к софинансированию дальнейших поставок.

Кроме того, Швеция готовит масштабный пакет помощи, в который войдут:

средства противовоздушной обороны;

радары производства компании Saab.

Также ожидаются взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Что такое Tridon Mk2?