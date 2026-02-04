Эти системы борются с дронами, крылатыми ракетами и другими угрозами. Об этом сообщает Defense Express.
Что известно о совместной помощи Швеции и Дании?
Швеция и Дания объявили о совместных закупках мобильных зенитных систем Tridon Mk2 для Украины, которые должны значительно усилить оборону гражданской и военной инфраструктуры от массированных атак.
Общая сумма финансирования составляет около 2,6 миллиарда шведских крон (почти 245 – 250 миллионов евро). Из них большую часть обеспечивает Швеция, а Дания приобщается значительным вкладом, достаточным для оснащения одного батальона такими комплексами.
Союзники также открыты к расширению инициативы, пригласив другие государства присоединиться к софинансированию дальнейших поставок.
Кроме того, Швеция готовит масштабный пакет помощи, в который войдут:
- средства противовоздушной обороны;
- радары производства компании Saab.
Также ожидаются взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.
Что такое Tridon Mk2?
Tridon Mk2 – это зенитно-ракетный комплекс шведского производства. Она может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты.
Он построен на базе 40 миллиметровой пушки Bofors, которая может поражать цели на расстоянии до 12 километров с высокой скоростью стрельбы. Комплекс оборудован современным радаром Saab Giraffe 1X, обеспечивающим обнаружение воздушных целей и координацию огня. Система перевозится на шасси грузовика, что дает мобильность в полевых условиях.
Tridon Mk2 может противостоять российским массированным ударам простыми беспилотниками и ракетами. К тому же он имеет возможность адаптироваться к различным потребностям украинской обороны.