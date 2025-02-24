Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Svenska Dagbladet.

Интересно Готовы ли Ирландия и Швеция отправлять свои войска в Украину: министры дали ответ

Что известно о системах ПВО, которые должна передать Швеция

В статье для газеты премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Иоганн Персон написали, что объявляют о новой передаче систем ПВО Украине в годовщину полномасштабного вторжения России.

Учитывая растущую интенсивность российских ракетных обстрелов и атак с использованием дронов и бомб, существует насущная потребность Украины в средствах противовоздушной обороны,

– указано в материале.

Там также отмечено, что система Robot 70 – это проверенный комплекс, который был разработан и усовершенствован. А Tridon Mk2 может противостоять российским массированным ударам простыми беспилотниками и ракетами.

"Это важно как на случай продолжения боевых действий, так и для обеспечения возможного прекращения огня", – пишут авторы материала.

К тому же в рамках международного сотрудничества Швеция передаст зенитные ракеты, которые уже используют в Украине, а также зенитное оружие, которое могут носить отдельные солдаты.

В материале отметили, что, поддерживая Украину, Швеция укрепляет собственную безопасность и вместе с ее соседями входит в десятку крупнейших доноров Украины в мире.

К слову, Владимир Зеленский 21 февраля во время телефонного разговора с Ульфом Кристерссоном отметил, что он с нетерпением ждет 18-й пакет оборонной помощи от страны. Глава государства также поблагодарил шведского коллегу за поддержку и всю военную помощь.