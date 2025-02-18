Об этом заявила министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц во время неформальной встречи в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Готовы ли Ирландия и Швеция отправлять свои войска в Украину

Сначала, по мнению Розенкранц, европейские союзники должны обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию во время переговоров. Она также отмечает, что и Европа должна присоединиться к мирным договоренностям.

"Я бы сказала, что мы еще не готовы к этому. Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина войдет в переговоры с позиции силы. Это действительно важно, если мы хотим иметь долговременный мир. Важно, чтобы Украина была за столом переговоров, и важно, чтобы Европа играла свою роль", – сказала она.

Министр добавила, что решение о отправке армии в Украину примут позже.

Если мы собираемся обсуждать европейскую безопасность, мы ничего не исключаем, ни войска, ни что-то другое, но это будет позже решение,

– отметила Джессика Розенкранц.

В то же время правительство Ирландии еще не одобрило финальное решение о возможности размещения военных на территории Украины. Об этом заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.

Он подчеркнул, что пока о введении военных говорить рано. По его словам, Ирландия предоставляет постепенную поддержку Украине.

"Мы оказываем последовательную поддержку Украине. У нас также одно из самых высоких в Ирландии количество украинских беженцев на душу населения. Поэтому мы были последовательными друзьями Украины, и в перспективе Европейского Союза также ведутся мирные переговоры. Ирландия имеет долгую и гордую историю присутствия миротворцев под мандатом Организации Объединенных Наций. Посмотрим, что будет дальше", – сказал министр.

Тем временем в ЕС продолжают обсуждать возможность отправки военного контингента для Украины. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, вчера Владимир Зеленский обсудил "спектр вопросов" с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время телефонного разговора.

"Я рада подтвердить, что в Европейском Союзе продолжается активная дискуссия относительно европейских войск на местах, по обеспечению безопасности для Украины, и мы внимательно следим за развитием событий со стороны США. Но я уверена, что Европейский Союз, хотя и колеблется по многим вопросам, все же будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине победить", – сказала Стефанишина.