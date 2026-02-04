Проєкт реалізовують за прискореною програмою ERAM. Про це повідомляє пресслужба Eglin air force base.

Що відомо про ракету Rusty Dagger?

Крилату ракету Rusty Dagger розробляє американська компанія Zone 5 Technologies за прискореною програмою ERAM. Проєкт орієнтований на швидке створення далекобійних ударних ракет, що будуть недорогі у виробництві.

Ракета Rusty Dagger / Фото Eglin air force base

Цікаво! Далекобійність ракети Rusty Dagger сягає близько 400 кілометрів. Це робить її важливим інструментом для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

Випробування проводились на полігоні авіабази Eglin, що на півдні Штатів. Під час тесту ракета була оснащена бойовою частиною, показавши високу точність ураження. Військові зауважили, що випробування дало змогу побачити можливі допрацювання системи. Це зможе пришвидшити її готовність до використання.

Розробка цих ракет в інтересах України розпочалась 31 січня 2024 року. А вже перші льотні випробування пройшли через 9 місяців.

Дозвіл на придбання крилатих ракет Україні було надано 28 серпня 2025 року у межах програми ERAM. За цією угодою Україна може закупити до 3 350 ракет на загальну суму 825 мільйонів доларів, фінансування яких забезпечать європейські партнери.

Це означає, що приблизна вартість однієї ракети становить близько 246 тисяч доларів. Наразі конкретні строки поставок для України не оголошені, але очікується, що ракети суттєво посилять її оборонні можливості.

Ракету Rusty Dagger називають рішенням, що зможе масштабуватися та застосовуватися масово.

Як проходило тестування крилатої ракети Rusty Dagger: дивіться відео

Окрім Rusty Dagger за програмою ERAM була створена схожа концептуально ракета RAACM компанією CoAspire.

Проєкти крилатих ракет Rusty Dagger (Zone 5 Technologies) та RAACM (CoAspire) створюються за спільним набором вимог. Обидві системи мають бути відносно легкими – до 227 кілограм, здатними долати дистанцію близько 400 кілометрів та розвивати швидкість щонайменше 0,6 Маха.

Ключовий акцент зроблено на точності ураження з відхиленням не більш як 10 метрів, стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, доступній вартості та можливості масового виробництва – до 1000 ракет щороку.

