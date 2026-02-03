Как будет происходить финансирование PURL?

Об этом Марк Рютте рассказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 3 февраля, передает 24 Канал. Однако генеральный секретарь НАТО уверен – деньги будут.

По словам генсека, некоторые государства уже делают "достаточно много", например Канада, Норвегия, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и балтийские страны. Кроме того, "относительно много" делают Словения и Бельгия.

Однако сейчас в НАТО работают над лучшим распределением "бремени" внутри Альянса – равномерно между союзниками.

Я абсолютно уверен, что деньги будут, потому что мы все знаем, что это критически важно,

– заявил Рютте.

Более того, Турция, Норвегия, Канада и Испания пересматривают свои запасы, чтобы изучить возможность передачи Украине дополнительных ракет для ПВО.

Интересно! Генсек НАТО также прокомментировал комбинированную российскую атаку в ночь на 3 февраля. "Действительно очень грустно видеть то, что произошло прошлой ночью", – сказал он. Напомним, в ДТЭК это назвали пока самым сильным ударом по энергетике в 2026 году.

Вспомнил чиновник и 90 миллиардов евро от Евросоюза, из которых 60 миллиардов евро Киев сможет потратить на армию.

Что известно об инициативе PURL?