О таком министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо заявила 23 января на брифинге в Киеве, рассказывает "Укринформ".
Как Франция прокомментировала военную помощь Украине?
По словам Руфо, Париж продолжает поддерживать Украину в разных направлениях, но не в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку оружия у США. В то же время Франция положительно оценивает участие в этой инициативе других европейских партнеров.
Мы хотим, чтобы все помнили, что в определенный момент нам нужно принимать решения самостоятельно и развивать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам,
– отметила Руфо.
Она подчеркнула, что стратегическая автономия Европы и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса должны стать приоритетом для ЕС в долгосрочной перспективе, вместо полной зависимости от американских поставок.
Напомним, PURL – это совместная инициатива США и НАТО, которая стартовала в 2025 году с целью ускорения передачи Украине ключевых образцов американского вооружения и техники. В рамках программы государства-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным перечнем потребностей Украины, а взносы аккумулируются через специальный фонд НАТО. Такой механизм позволяет оперативно поставлять оружие непосредственно со складов США, в частности ракеты для систем Patriot и HIMARS.
Что известно об оборонной поддержке Украины от мира?
Недавно Финляндия объявила о предоставлении Украине очередного, 31-го пакета военной помощи на сумму около 98 миллионов евро.
В то же время президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп достигли договоренностей о поставке ракет для систем Patriot с целью усиления украинской противовоздушной обороны.
В свою очередь политтехнолог Тарас Загородний обращает внимание, что создание единой европейской армии сталкивается с серьезными трудностями, прежде всего из-за вопроса лидерства – должна ли его взять на себя Франция, Германия или же Украина. Он подчеркивает, что для Украины важно не только иметь боеспособную армию, но и получать стабильную финансовую поддержку для ее содержания, что требует активной инициативы со стороны европейских партнеров.