О таком министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо заявила 23 января на брифинге в Киеве, рассказывает "Укринформ".

Как Франция прокомментировала военную помощь Украине?

По словам Руфо, Париж продолжает поддерживать Украину в разных направлениях, но не в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку оружия у США. В то же время Франция положительно оценивает участие в этой инициативе других европейских партнеров.

Мы хотим, чтобы все помнили, что в определенный момент нам нужно принимать решения самостоятельно и развивать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам,

– отметила Руфо.

Она подчеркнула, что стратегическая автономия Европы и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса должны стать приоритетом для ЕС в долгосрочной перспективе, вместо полной зависимости от американских поставок.

Напомним, PURL – это совместная инициатива США и НАТО, которая стартовала в 2025 году с целью ускорения передачи Украине ключевых образцов американского вооружения и техники. В рамках программы государства-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным перечнем потребностей Украины, а взносы аккумулируются через специальный фонд НАТО. Такой механизм позволяет оперативно поставлять оружие непосредственно со складов США, в частности ракеты для систем Patriot и HIMARS.

