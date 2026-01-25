Про таке міністерка-делегатка при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо заявила 23 січня на брифінгу в Києві, розповідає "Укрінформ".
Актуально Підтримка росте: ще одна країна виділить десятки мільйонів на зброю для України
Як Франція прокоментувала військову допомогу Україні?
За словами Руфо, Париж продовжує підтримувати Україну в різних напрямах, але не в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю зброї у США. Водночас Франція позитивно оцінює участь у цій ініціативі інших європейських партнерів.
Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в певний момент нам потрібно ухвалювати рішення самостійно та розвивати європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків,
– наголосила Руфо.
Вона підкреслила, що стратегічна автономія Європи та розвиток власного оборонно-промислового комплексу мають стати пріоритетом для ЄС у довгостроковій перспективі, замість повної залежності від американських поставок.
Нагадаємо, PURL – це спільна ініціатива США та НАТО, яка стартувала у 2025 році з метою прискорення передачі Україні ключових зразків американського озброєння й техніки. У межах програми держави-партнери фінансують закупівлі відповідно до пріоритетного переліку потреб України, а внески акумулюються через спеціальний фонд НАТО. Такий механізм дає змогу оперативно постачати зброю безпосередньо зі складів США, зокрема ракети для систем Patriot і HIMARS.
Що відомо про оборонну підтримку Україні від світу?
Нещодавно Фінляндія оголосила про надання Україні чергового, 31-го пакета військової допомоги на суму близько 98 мільйонів євро.
Водночас президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп досягли домовленостей щодо постачання ракет для систем Patriot з метою посилення української протиповітряної оборони.
Зі свого боку політтехнолог Тарас Загородній звертає увагу, що створення єдиної європейської армії стикається з серйозними труднощами, насамперед через питання лідерства – чи має його взяти на себе Франція, Німеччина або ж Україна. Він підкреслює, що для України важливо не лише мати боєздатну армію, а й отримувати стабільну фінансову підтримку для її утримання, що потребує активної ініціативи з боку європейських партнерів.