Про таке міністерка-делегатка при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо заявила 23 січня на брифінгу в Києві, розповідає "Укрінформ".

Як Франція прокоментувала військову допомогу Україні?

За словами Руфо, Париж продовжує підтримувати Україну в різних напрямах, але не в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю зброї у США. Водночас Франція позитивно оцінює участь у цій ініціативі інших європейських партнерів.

Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в певний момент нам потрібно ухвалювати рішення самостійно та розвивати європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків,

– наголосила Руфо.

Вона підкреслила, що стратегічна автономія Європи та розвиток власного оборонно-промислового комплексу мають стати пріоритетом для ЄС у довгостроковій перспективі, замість повної залежності від американських поставок.

Нагадаємо, PURL – це спільна ініціатива США та НАТО, яка стартувала у 2025 році з метою прискорення передачі Україні ключових зразків американського озброєння й техніки. У межах програми держави-партнери фінансують закупівлі відповідно до пріоритетного переліку потреб України, а внески акумулюються через спеціальний фонд НАТО. Такий механізм дає змогу оперативно постачати зброю безпосередньо зі складів США, зокрема ракети для систем Patriot і HIMARS.

